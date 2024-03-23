россияне обстреляли поселок на Харьковщине: погиб пожилой мужчина

российские войска утром обстреляли село Волчанские Хутора Харьковской области. Погиб 72-летний мужчина. Об этом в субботу сообщила Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

В результате вражеских обстрелов Харьковщины погиб один мирный житель

По данным следствия, утром 23 марта российские военнослужащие обстреляли с. Волчанские Хутора. Погиб 72-летний мужчина - говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщается, в результате обстрелов повреждены жилые дома.

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В результате российской атаки беспилотниками на Харьков в ночь на 23 марта травмированы четыре человека. Частично разрушено трехэтажное коммунальное учреждение.