россияне обстреляли окрестности Славянска: ранены три человека

Оккупационные войска рф ударили по Славянску, в результате чего ранения получили три человека. Об этом заявил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

Три человека ранены в Славянске. Окрестности города подверглись обстрелу сегодня днем - ранения получили три человека 53, 64 и 66 лет - резюмировал председатель ОВА.

По его словам, все трое получили необходимую медицинскую помощь и отказались от госпитализации.

Дополнение

Филашкин подчеркнул, что ситуация в области остается сложной и каждый, кто до сих пор не выехал в более безопасные регионы, постоянно подвергает себя смертельной опасности.

Он также призвал местных жителей эвакуироваться в более безопасные регионы.

Напомним

Во вторник, 9 апреля, враг нанес авиаудар по жилому сектору города Константиновка Краматорского района. По меньшей мере 1 человек погиб, 3 ранены.