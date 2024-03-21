россияне обстреляли Новогродовку в Донецкой области: один человек погиб, двое ранены

По меньшей мере один человек погиб и двое получили ранения в результате российского обстрела Новогродовки Донецкой области. Об этом сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

россияне обстреляли город сегодня около 15:30 - пока известно об 1 погибшем мужчине 1963 года рождения - написал Филашкин в соцсетях.

По его словам, в результате вражеского обстрела ранения получили дав женщины, они доставлены в больницу.

Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается, добавил глава ОВА.

Дополнение

российские войска в ночь на 21 марта нанесли ракетный удар по Селидовому Донецкой области. Информации о пострадавших не поступало. За прошедшие сутки оккупанты 18 раз обстреляли жилые кварталы населенных пунктов области, два человека погибли, еще двое получили ранения