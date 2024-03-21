россияне обстреляли Новогродовку в Донецкой области: один человек погиб, двое ранены

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По меньшей мере один человек погиб и двое получили ранения в результате российского обстрела Новогродовки в Донецкой области.
Адмирал НАТО Бауэр о мобилизации в Украине: необходимы новые солдаты
По словам адмирала НАТО Роба Бауэра, Украина нуждается в новых солдатах, чтобы компенсировать потери в армии из-за гибели и ранений, в дополнение к постоянной военной помощи со стороны НАТО.
Зеленский посетил лицей в Гостомеле и пообщался со школьниками
Президент Зеленский принял участие в уроке чествования побед Украины в войне, в частности в решающих боях за Гостомель и Мощун, подчеркнув важность памяти о защитниках, которые получили эти ключевые победы.
Следил за Силами обороны: в Запорожье преподаватель вуза, работавший на фсб, получил 9 лет за решеткой
Информатор фсб рф, который шпионил за Вооруженными силами Украины, наблюдая за их позициями со своей дачи вблизи линии фронта, был приговорен к 9 годам заключения за сотрудничество со следствием.
Роковой концерт Трэвиса Скотта: организаторы предвидели переполнение Astroworld
Организаторы фестиваля Трэвиса Скотта Astroworld неправильно рассчитали вместимость площадки, что привело к переполнению, которое повлекло 10 смертей и почти 5 000 травм во время концерта 2021 года.
Канцлер Австрии о доходах от активов рф: для нас, нейтральных, важно, чтобы деньги не шли на оружие и боеприпасы
Канцлер Австрии Карл Нехаммер на фоне предложения Еврокомиссии использовать доходы от замороженных российских активов для покупки оружия для Украины заявил, что для его нейтральной страны важно, чтобы деньги не были потрачены на оружие и боеприпасы.
Во вселенной Minecraft появились соляные копи украинского Соледара
Как сообщает UNITED24, цель проекта - напомнить миру о войне в Украине и собрать средства на восстановление Великокостромской гимназии, которую разрушили россияне.
В Харькове ликвидировали масштабный пожар в результате вчерашнего ракетного удара по предприятию
Спасатели потушили пожар на площади около 10 000 квадратных метров, возникший в результате ракетного удара россии по гражданскому производственному объекту в Харькове.
Сырский созвонился с начальником штаба войск Франции: обсудили ситуацию на фронте и тренировки украинских военных
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский обсудил с начальником штаба войск Франции ситуацию на поле боя и помощь в подготовке украинских военнослужащих во Франции.
Удар рф по Николаеву: известно уже о 6 пострадавших
6 человек получили ранения и 1 женщина погибла в результате обстрела Николаева российскими баллистическими ракетами, сообщают местные власти.