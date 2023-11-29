россияне обстреляли населенные пункты трех районов Харьковщины: повреждены учебное заведение, админздание и супермаркеты

российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов Харьковщины. В частности, враг массированно обстрелял из артиллерии Волчанск. В результате ударов никто не пострадал, однако есть разрушения. Об этом сообщил в среду председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам председателя ОВА, в Волчанске Чугуевского района массированными артиллерийскими обстрелами оккупантов повреждено административное здание, 2 супермаркета, 10 частных гаражей, жилые дом и другие сооружения.

В результате удара КАБ по с. Подолы Купянского района повреждены 2 частных домовладения и учреждение образования. Также из-за удара авиационной бомбой по с. Куриловка Купянского района разрушен частный дом, еще 2 дома повреждены.

Кроме того, под огнем врага находились Купянск, Гранов, Старица, Двуречная и другие населенные пункты.

Пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано - указал председатель ОВА.

Дополнение

На Купянском направлении наши защитники за сутки отбили 5 атак врага в районах Синьковки и Петропавловки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Враг 128 раз обстрелял Херсонщину за сутки: четверо раненых