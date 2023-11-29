россияне обстреляли населенные пункты трех районов Харьковщины: повреждены учебное заведение, админздание и супермаркеты
Киев • УНН
Российские обстрелы повредили учебные, административные и коммерческие здания в трех районах Харьковской области, жертв среди мирного населения нет. За минувшие сутки украинские силовики отбили пять атак вблизи Синьковки и Петропавловки.
российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов Харьковщины. В частности, враг массированно обстрелял из артиллерии Волчанск. В результате ударов никто не пострадал, однако есть разрушения. Об этом сообщил в среду председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Детали
По словам председателя ОВА, в Волчанске Чугуевского района массированными артиллерийскими обстрелами оккупантов повреждено административное здание, 2 супермаркета, 10 частных гаражей, жилые дом и другие сооружения.
В результате удара КАБ по с. Подолы Купянского района повреждены 2 частных домовладения и учреждение образования. Также из-за удара авиационной бомбой по с. Куриловка Купянского района разрушен частный дом, еще 2 дома повреждены.
Кроме того, под огнем врага находились Купянск, Гранов, Старица, Двуречная и другие населенные пункты.
Пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано
Дополнение
На Купянском направлении наши защитники за сутки отбили 5 атак врага в районах Синьковки и Петропавловки.
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россияне обстреляли населенные пункты трех районов Харьковщины: повреждены учебное заведение, админздание и супермаркеты
Российские обстрелы повредили учебные, административные и коммерческие здания в трех районах Харьковской области, жертв среди мирного населения нет. За минувшие сутки украинские силовики отбили пять атак вблизи Синьковки и Петропавловки.
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