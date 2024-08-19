В Харьковской области сегодня российские войска обстреляли два населенных пункта. В Новоосиново ранена 78-летняя женщина, а в Казачьей Лопане - 50-летняя. Повреждены частные дома. Об этом сообщили в понедельник в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 19 августа около 10:30 российская армия осуществила артиллерийский обстрел село Новоосиново Купянского района. Ранение получила 78-летняя женщина. Повреждены частные домовладения.

А уже около 14:30 19 августа, по данным следствия, российские военные в очередной раз обстреляли поселок Казачья Лопань Харьковского района. Получила ранение 50-летняя женщина. Повреждены частные домовладения. Предварительно, российская армия ударила по населенному пункту из танка.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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