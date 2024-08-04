Захватчики нанесли несколько ударов по Днепропетровской области. Следствием подобных атак является повреждение инфраструктуры и частных домов. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По информации, силы агрессора из артиллерии обстреляли Днепропетровскую область, что повлекло повреждение инфраструктуры и 9 частных домов. Также под вражеским огнем оказалась территория Червоногригорьевской громады. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

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