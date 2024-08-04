Киев • УНН
Оккупанты нанесли артиллерийские удары по Днепропетровской области. Повреждена инфраструктура и 9 частных домов, обстреляна Червоногригорьевская громада, пострадавших среди местных жителей нет.
Захватчики нанесли несколько ударов по Днепропетровской области. Следствием подобных атак является повреждение инфраструктуры и частных домов. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
По информации, силы агрессора из артиллерии обстреляли Днепропетровскую область, что повлекло повреждение инфраструктуры и 9 частных домов. Также под вражеским огнем оказалась территория Червоногригорьевской громады. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.
Російські військові вдарили дронами-камікадзе по Нікополю та двох громадах Дніпропетровщини26 июля 2024, 05:10 • 115210 просмотров