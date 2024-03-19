россияне обстреляли Белополье на Сумщине: в городе проблемы с водоснабжением

Во время очередного обстрела Сумщины россияне атаковали город Белополье и повредили объект критической инфраструктуры. Об этом заявил Белопольский городской голова Юрий Зарко, сообщает Суспільне, пишет УНН.

Детали

Было два взрыва. Пока не понятно, то ли ракеты, то ли КАБы. Есть попадание в объект критической инфраструктуры. Также повреждены дома местных жителей. Информации о раненых или погибших нет. Масштабы разрушений уточняются - рассказал Зарко.

Он также предупредил о возможных проблемах с водоснабжением и призвал граждан сделать запасы питьевой воды.

За последнюю неделю россияне ударили по Сумщине более 100 КАБами

Сейчас есть проблемы с водоснабжением. Сделайте запасы воды, если еще есть такая возможность - подчеркнул Белопольский городской голова.

Дополнение

Кроме того, один из интернет-провайдеров на Сумщине предупредил жителей Белополья, Ворожбы и Новых Вирок об аварии на магистральной линии. В связи с этим возможно временное падение скорости или отсутствие связи.

Сейчас доступ нашей бригады ограничен в связи с ситуацией с безопасностью. В связи с этим возможна задержка в сроках восстановления магистрали на неопределенный срок - заявили в компании "Сумские компьютерные сети".

Напомним

В ГПСУ заявили, что за минувшие сутки зафиксировано более 110 обстрелов со стороны россии на территории Сумской, Харьковской и Черниговской областей, при этом враг продолжает обстреливать эти районы ежедневно.