За последнюю неделю россияне ударили по Сумщине более 100 КАБами

Только за последнюю неделю россияне применили 111 КАБов по прифронтовым населенным пунктам Сумщины, сообщил председатель Сумской ОВА Владимир Артюх в эфире Радио Свобода, пишет УНН.

Детали

Артюх говорит, что по сравнению с предыдущим годом, только за первые три месяца этого года наблюдается значительный рост количества вражеских обстрелов.

В частности, за этот период количество обстрелов практически удвоилось или даже выросло в три раза.

"Самые мощные авиационные средства поражения, которые применяет враг - это КАБ. За последнюю неделю это 111 КАБов", - говорит Председатель Сумской ОВА.

По его словам сегодня в населенных пунктах, таких как Большая Писаревка, уничтожено от 40% до 50% жилого фонда и инфраструктуры.

Напомним

В Сумской области Силы обороны усиливают три линии обороны и рассматривают различные сценарии развития событий.