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За последнюю неделю россияне ударили по Сумщине более 100 КАБами
За прошедшую неделю россияне применили 111 КАБов по прифронтовым населенным пунктам Сумской области, значительно увеличив количество обстрелов по сравнению с прошлым годом.
Сенатор США Грэм во время визита в Киев призвал как можно быстрее принять закон о мобилизации
Американский сенатор Грэм во время своего визита в Киев призвал украинских законодателей как можно быстрее принять законопроект о мобилизации.
В Мариуполе российские оккупанты сформировали настоящие "горы" из обломков разбитых зданий
российские оккупанты свезли огромное количество строительных материалов из разобранных домов и создали новый "горный массив" посреди Мариуполя.
В ЕС не хотят пока говорить о расширении из-за приближения европейских выборов - Politico
ЕС неохотно обсуждает вопрос расширения и вступления новых стран, таких как Украина и Молдова, на фоне протестов фермеров и предстоящих выборов.
Топ-чиновникам "Киевавтодормоста" сообщили о подозрении за переплату 3,5 млн грн
Главу и главного инженера "Киевавтодормоста" подозревают в служебной халатности, которая привела к убыткам на сумму более 3,5 млн грн из-за использования несанкционированных материалов и работ при выполнении контрактов на ремонт мостов и развязок.
На оккупированных территориях россияне похищают гражданских и заставляют их сниматься в пропагандистских сюжетах - Федоров
россияне на оккупированных украинских территориях похищают гражданских лиц, пытают их, чтобы заставить признаться в преступлениях, и снимают с ними пропагандистские видеоролики, сообщил глава Запорожской областной военной администрации.
Цены на нефть падают из-за ожидаемого увеличения поставок из россии
Цены на нефть упали из-за ожидаемого увеличения поставок из России, медленного роста спроса на авиационное топливо и осторожной торговли накануне решения ФРС по процентной ставке.
В Одесской области ночью сбили два вражеских разведывательных беспилотника
Два вражеских разведывательных беспилотника были сбиты силами Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Одесской области в ночь с 18 на 19 марта.
Обманули латвийцев на три млн грн: на Днепропетровщине будут судить 11 сотрудников мошеннических "саІІ-центров"
В Днепропетровской области будут судить 11 членов преступной организации, которые через мошеннические колл-центры обманули граждан Латвии на 70 000 евро.
Молдова высылает российского дипломата из-за организации выборов президента рф в непризнанном Приднестровье
Молдова объявила сотрудника посольства россии персоной нон грата из-за организации президентских выборов в непризнанном Приднестровье.