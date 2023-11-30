россияне обстреляли админздание в Торецке: ранены три человека, которые пришли получить гумпомощь
Киев • УНН
российские войска обстреляли жилой район в Торецком, Донецк, ранив трех мирных жителей в административном здании, где распределялась гуманитарная помощь. Начато расследование военных преступлений.
Российские войска обстреляли в Торецке Донецкой области людей, пришедших в административное здание получать гуманитарную помощь. Трех человек доставили с ранениями в больницу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.
Детали
Сообщается, что 30 ноября, в 10:30, оккупанты совершили, вероятно, минометный обстрел Торецка. Целью российских войск стал жилой квартал. В результате обстрелов ранения получили трое гражданских, которые пришли получить гуманитарную помощь в админздание.
86-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 63 и 34 лет годы доставили в больницу с осколочными ранениями. Последний находится в тяжелом состоянии, указали в прокуратуре.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактом нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Дополнение
Шестью ракетами С-300 одновременно оккупантыударили ночью по Покровскому району Донетчины. Под обстрел попали Покровск, Новогродовка и Мирноград. В результате обстрелов пострадали 10 человек, среди них 4 ребенка. Парамедики полиции спасли младенца.
Из-под завалов разрушенного ударом армии рф дома в Новогродовке Донецкой области достали тело мужчины.
россияне обстреляли админздание в Торецке: ранены три человека, которые пришли получить гумпомощь
российские войска обстреляли жилой район в Торецком, Донецк, ранив трех мирных жителей в административном здании, где распределялась гуманитарная помощь. Начато расследование военных преступлений.
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