россияне ночью и утром обстреляли шесть громад Сумщины

российские военные в ночь на 20 марта и сегодня утром совершили 16 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 65 взрывов. Об этом в среду сообщила Сумская ОВА, передает УНН.

Детали

Вражеским обстрелам подверглись Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская и Эсманская громады.

Краснопольская громада: враг бил из миномета (3 взрыва), гранатомета (14 взрывов).

Великописаревская громада: осуществлены обстрелы из артиллерии (5 взрывов), миномета (4 взрыва), авиаудары КАБ (15 взрывов).

Миропольская громада: зафиксированы обстрелы из артиллерии (31 взрыв).

Эсманьская община: был обстрел из стрелкового оружия и миномета (2 взрыва).

Новослободская громада: россияне ударили из артиллерии (4 взрыва).

Юнаковская община: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв).

Дополнение

По словам Президента Владимира Зеленского, только с начала этого марта и до 19 марта российская авиация сбросила только на общины Сумщины уже почти 200 управляемых бомб.

В большинстве населенных пунктов Сумщины и Харьковщины после обстрелов рф возобновили трансляцию телевидения и радио