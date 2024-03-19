В большинстве населенных пунктов Сумщины и Харьковщины после обстрелов рф возобновили трансляцию телевидения и радио

В Сумской и Харьковской областях специалисты восстановили доступ к сигналу радиоканалов и украинского телевидения почти на всех объектах. Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, пишет УНН.

На Сумщине и Харьковщине специалисты Концерна радиовещания радиосвязи и телевидения восстановили доступ к сигналу радиоканалов и украинского телевидения в Лозовой, Кегичевке, Изюме, Сумах, Тростянце и Шостке, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что инженеры Концерна оперативно обеспечили восстановление питания и провели ремонт оборудования, которое получило повреждения.

Сейчас восстановительные работы продолжаются на других поврежденных объектах Сумщины. О полном восстановлении Госспецсвязи обещает сообщить дополнительно.

Напомним

14 марта российские военные нанесли удары по радиотехническим объектам Сумской области. Вследствие повреждений часть территории Сумщины не могла принимать украинский телевизионный и радиосигнал.