россияне ночью дважды атаковали Херсон, в Одесской и Херсонской областях есть разрушения - МВД

Сегодня стартует исторический саммит ЕС: согласятся ли европейские лидеры начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

Двухдневный саммит Евросоюза, который начинается сегодня, сосредоточится на вопросе, начинать ли переговоры о вступлении Украины в ЕС. Зеленский заявил, что положительное решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС должно быть принято с учетом выполнения всех рекомендаций.