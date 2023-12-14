россияне ночью дважды атаковали Херсон, в Одесской и Херсонской областях есть разрушения - МВД
Киев • УНН
Российские атаки на Одесскую и Херсонскую области привели к жертвам и разрушениям
Российские войска ночью ударили по Одесской и Херсонской областях, в частности дважды за ночь атаковали Херсон, нанесли ракетный удар по Херсонскому району, есть погибший и раненые. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в четверг, пишет УНН.
Оккупанты ударили по Одесской и Херсонской области. Есть жертвы среди гражданских
Детали
По словам министра, последствия следующие:
- Одесская область: вечером враг атаковал Одессу беспилотниками. Повреждены 2 многоквартирных и 11 частных домов. Пострадали 11 человек, среди которых 3 ребенка.
- Херсонская область: ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Херсонскому району, погиб 1 человек. Разрушено здание амбулатории, частный дом, гараж. Позже российские военные дважды атаковали Херсон. Спасатели потушили пожары в многоквартирном доме и бизнес-центре, обошлось без жертв.
Дополнение
В ночь на 14 декабря Силы обороны сбили 41 из 42 российских "шахедов", которые волнами запускались из Крыма и рф.
россияне ночью дважды атаковали Херсон, в Одесской и Херсонской областях есть разрушения - МВД
Российские атаки на Одесскую и Херсонскую области привели к жертвам и разрушениям.
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