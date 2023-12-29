Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу, травмированы три человека, поврежден многоквартирный дом

В пятницу утром российские террористы нанесли ракетный удар по Конотопу. Известно о по меньшей мере трех травмированных людях, повреждены многоквартирный дом, станция технического обслуживания авто. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.

Детали

В результате удара произошло возгорание автомобиля. На месте происшествия работают все необходимые службы.

"Сегодня рано утром российские террористы совершили очередное преступление против мирного населения. Враг нанес, предварительно, ракетный удар по Конотопу. В результате обстрела травмированы три человека, повреждены многоквартирный дом, станция технического обслуживания авто. Произошло возгорание автомобиля. На месте работают все необходимые службы. Информация уточняется говорится в сообщении.

Напомним,

В результате ночной атаки врага есть попадания в Харькове и Львове.

Харьков снова под обстрелами, есть попадания