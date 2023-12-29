Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу, травмированы три человека, поврежден многоквартирный дом
Российский ракетный обстрел Конотопа привел к ранению трех человек и повреждению зданий; экстренные службы реагируют.
Харьков снова под обстрелами, есть попадания
Харьков столкнулся со второй серией российских обстрелов, по меньшей мере с четырьмя ударами, что вызвало воздушную тревогу.
В россии заявили о сбитии беспилотника над Курской областью
Российская противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник над Курском, сообщает Министерство обороны России.
Львовскую область атаковали 10 "шахедов", есть попадание в объект критической инфраструктуры
Львовскую область атаковали более 10 беспилотников, которые нанесли удары по объектам критической инфраструктуры и вызвали пожар; о жертвах не сообщается.
В Харькове 8 попаданий, враг бил ракетами С-300 и Х-22
Харьков был поражен ракетами, возможно, С-300 и Х-22, что повлияло на электроснабжение транспорта.
29 декабря: День информационно-медийных структур Минобороны Украины и ВСУ
Министерство обороны и Вооруженные силы Украины отмечают создание своих информационных и медийных структур, подчеркивая рискованную, но важную роль военных журналистов во время российского вторжения.
Латвиец не смог вылететь из Вильнюсского аэропорта из-за нашивки пвк "вагнер"
В аэропорту Вильнюса латвийца оштрафовали и арестовали за нашивку ЧВК "Вагнера", несмотря на то, что он не имел при себе никаких опасных предметов.
В Гайану прибыл британский корабль, Венесуэла в ответ развернула войска
Венесуэла разворачивает войска в ответ на появление британского военного корабля в Гайане на фоне территориального спора в Эссекибо.
Во Львове зафиксировано два попадания - городской голова
Дважды были нанесены удары по Львову, что подтвердил мэр Садовый на фоне постоянных воздушных тревог; подробности ожидаются от оперативных служб.
В Харькове прогремели шесть взрывов
Харьков подвергся мощному ракетному обстрелу, было зафиксировано по меньшей мере шесть взрывов, сообщил городской голова Игорь Терехов.