Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу, травмированы три человека, поврежден многоквартирный дом

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Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага
  •  113157 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

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У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист
  •  146558 просмотра

У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист

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Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
27 декабря  •  169356 просмотра

Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса

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Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
27 декабря  •  189489 просмотра

Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка

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В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
27 декабря  •  170526 просмотра

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

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Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
27 декабря  •  177345 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

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Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
27 декабря  •  173992 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
26 декабря  •  181705 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

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Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  189629 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

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Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  178391 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

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Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  168024 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

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У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда
26 декабря  •  151235 просмотра

У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

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Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
26 декабря  •  132744 просмотра

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

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Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
25 декабря  •  129736 просмотра

Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

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В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
25 декабря  •  139512 просмотра

В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

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Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу, травмированы три человека, поврежден многоквартирный дом

Российский ракетный обстрел Конотопа привел к ранению трех человек и повреждению зданий; экстренные службы реагируют.

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Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу, травмированы три человека, поврежден многоквартирный дом

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Львовскую область атаковали 10 "шахедов", есть попадание в объект критической инфраструктуры

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Министерство обороны и Вооруженные силы Украины отмечают создание своих информационных и медийных структур, подчеркивая рискованную, но важную роль военных журналистов во время российского вторжения.

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В Гайану прибыл британский корабль, Венесуэла в ответ развернула войска

Венесуэла разворачивает войска в ответ на появление британского военного корабля в Гайане на фоне территориального спора в Эссекибо.

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Дважды были нанесены удары по Львову, что подтвердил мэр Садовый на фоне постоянных воздушных тревог; подробности ожидаются от оперативных служб.

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В Харькове прогремели шесть взрывов

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В Харькове прогремели шесть взрывов