Харьков снова под обстрелами, есть попадания

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага
  •  113056 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

Эксклюзив
У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист
  •  146385 просмотра

У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист

Эксклюзив
Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
27 декабря  •  169192 просмотра

Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса

Эксклюзив
Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
27 декабря  •  189328 просмотра

Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка

Эксклюзив
В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
27 декабря  •  170377 просмотра

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

Эксклюзив
Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
27 декабря  •  177221 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

Эксклюзив
Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
27 декабря  •  173919 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
26 декабря  •  181663 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

Эксклюзив
Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  189593 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

Эксклюзив
Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  178385 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

Эксклюзив
Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  168017 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

Эксклюзив
У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда
26 декабря  •  151228 просмотра

У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

Эксклюзив
Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
26 декабря  •  132742 просмотра

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

Эксклюзив
Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
25 декабря  •  129736 просмотра

Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

Эксклюзив
В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
25 декабря  •  139512 просмотра

В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
kharkov-snova-pod-obstrelami-yest-popadaniya

Харьков снова под обстрелами, есть попадания

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 05:09  •  33955 просмотра

Read in English

Харьков столкнулся со второй серией российских обстрелов, по меньшей мере с четырьмя ударами, что вызвало воздушную тревогу.

Харьков снова под российскими обстрелами. Известно о четырех попаданиях, сообщил городской голова Игорь Терехов, передает УНН. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Харьков снова под обстрелом - второй раз за это утро. Есть по меньшей мере четыре прилета

написал Терехов.

Напомним,

В Харькове в результате ночного обстрела зафиксировано 8 попаданийь, предварительно по Киевскому и Холодногорскому районам. Предварительно Харьков враг обстреливал двумя видами ракет - С-300 и Х-22.

В Харькове прогремели шесть взрывов29 декабрь 2023, 03:14 • 31043 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Харків знову під обстрілами, є влучання
Kharkiv under fire again, there are hits
Новости по теме

Харьков снова под обстрелами, есть попадания

Харьков столкнулся со второй серией российских обстрелов, по меньшей мере с четырьмя ударами, что вызвало воздушную тревогу.

Война •   •  33965 просмотра
Харьков снова под обстрелами, есть попадания

В россии заявили о сбитии беспилотника над Курской областью

Российская противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник над Курском, сообщает Министерство обороны России.

Война •   •  30560 просмотра
В россии заявили о сбитии беспилотника над Курской областью

Львовскую область атаковали 10 "шахедов", есть попадание в объект критической инфраструктуры

Львовскую область атаковали более 10 беспилотников, которые нанесли удары по объектам критической инфраструктуры и вызвали пожар; о жертвах не сообщается.

Война •   •  29201 просмотра
Львовскую область атаковали 10 "шахедов", есть попадание в объект критической инфраструктуры

В Харькове 8 попаданий, враг бил ракетами С-300 и Х-22

Харьков был поражен ракетами, возможно, С-300 и Х-22, что повлияло на электроснабжение транспорта.

Война •   •  28805 просмотра
В Харькове 8 попаданий, враг бил ракетами С-300 и Х-22

29 декабря: День информационно-медийных структур Минобороны Украины и ВСУ

Министерство обороны и Вооруженные силы Украины отмечают создание своих информационных и медийных структур, подчеркивая рискованную, но важную роль военных журналистов во время российского вторжения.

УНН Lite •   •  25260 просмотра
29 декабря: День информационно-медийных структур Минобороны Украины и ВСУ

Латвиец не смог вылететь из Вильнюсского аэропорта из-за нашивки пвк "вагнер"

В аэропорту Вильнюса латвийца оштрафовали и арестовали за нашивку ЧВК "Вагнера", несмотря на то, что он не имел при себе никаких опасных предметов.

Общество •   •  24591 просмотра
Латвиец не смог вылететь из Вильнюсского аэропорта из-за нашивки пвк "вагнер"

В Гайану прибыл британский корабль, Венесуэла в ответ развернула войска

Венесуэла разворачивает войска в ответ на появление британского военного корабля в Гайане на фоне территориального спора в Эссекибо.

Политика •   •  27442 просмотра
В Гайану прибыл британский корабль, Венесуэла в ответ развернула войска

Во Львове зафиксировано два попадания - городской голова

Дважды были нанесены удары по Львову, что подтвердил мэр Садовый на фоне постоянных воздушных тревог; подробности ожидаются от оперативных служб.

Война •   •  26207 просмотра
Во Львове зафиксировано два попадания - городской голова

В Харькове прогремели шесть взрывов

Харьков подвергся мощному ракетному обстрелу, было зафиксировано по меньшей мере шесть взрывов, сообщил городской голова Игорь Терехов.

Война •   •  31043 просмотра
В Харькове прогремели шесть взрывов

Во Львове прогремела серия взрывов, работает ПВО

Во Львове произошли взрывы на фоне продолжающейся противовоздушной обороны; мэр Садовый призывает укрываться, поскольку воздушная тревога распространяется по всей Украине.

Война •   •  30700 просмотра
Во Львове прогремела серия взрывов, работает ПВО