Враг поощряет россиян воевать против Украины обещаниями о трудоустройстве в оккупационных администрациях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.

В рамках программы "герои сво" каждый оккупант после окончания контракта может остаться на ВОТ Украины и получить должность в оккупационных структурах оккупантов. Таким образом в кремле планируют преодолеть дефицит кадров, ведь местные в большинстве не работают с врагом - говорится в сообщении.

Кроме этого, сообщается, что получив должности оккупанты переезжают на ВОТ с семьями и таким образом меняют демографический состав захваченных регионов.

Заметим, что для получения должности надо еще иметь высшее образование, но в случае его отсутствия будущих "госслужащих" отправляют на курсы в местные фейковые вузы, которые за несколько месяцев выдадут необходимые дипломы - отмечается в сообщении.

Центр национального сопротивления акцентирует, что никто из коллаборационистов, "ветеранов сво" не избежит наказания за свои преступления против человечества.

кремль не способен в полной мере защитить своих граждан от гнева украинского подполья - отметили в Центре нацсопротивления.

Дополнение

На временно оккупированных территориях россияне увеличили количество оборудования для прослушивания частных разговоров местных жителей.

Враг набирает сирот с оккупированных территорий на обучение в академии "следственного комитета" - Центр нацсопротивления