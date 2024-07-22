Киев • УНН
Российская администрация поощряет украинцев на оккупированных территориях переезжать в отдаленные регионы РФ. Цель - изменить демографический состав, выселив как можно больше украинцев и завезти лояльных к Кремлю специалистов.
Российская администрация агитирует украинцев на оккупированных территориях выезжать в дальние регионы рф. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Кремль продолжает политику изменения демографического состава временно оккупированных территорий. Россияне агитируют жителей выезжать на территорию россии и получать жилищные сертификаты в дальних регионах империи
В Сопротивлении отмечают, что хоть оккупанты и мотивируют выезжать якобы из соображений безопасности, но общая цель выселить из региона как можно больше украинцев.
Дешевле, чем гастролеры из рф: студентов вузов «лнр» отправят восстанавливать Лисичанск и Рубежное - Луганская ОГА17 июля 2024, 09:31 • 54060 просмотров
Таким образом россияне применяют различные методы выселения украинцев: от принудительной депортации до финансового поощрения
Зато враг завозит в ВОТ своих специалистов, которые являются более лояльными к кремлю, чем меняет демографический состав населения
Напомним
На временно оккупированные территории востока Украины прибыла новая партия врачей из Якутии для проведения медицинских осмотров местного населения, которые российские оккупанты используют как повод для депортации.