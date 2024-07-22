Российская администрация агитирует украинцев на оккупированных территориях выезжать в дальние регионы рф. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Кремль продолжает политику изменения демографического состава временно оккупированных территорий. Россияне агитируют жителей выезжать на территорию россии и получать жилищные сертификаты в дальних регионах империи - заявили в ЦНС.

В Сопротивлении отмечают, что хоть оккупанты и мотивируют выезжать якобы из соображений безопасности, но общая цель выселить из региона как можно больше украинцев.

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Таким образом россияне применяют различные методы выселения украинцев: от принудительной депортации до финансового поощрения

Зато враг завозит в ВОТ своих специалистов, которые являются более лояльными к кремлю, чем меняет демографический состав населения - подытожили в Центре национального сопротивления.

Напомним

На временно оккупированные территории востока Украины прибыла новая партия врачей из Якутии для проведения медицинских осмотров местного населения, которые российские оккупанты используют как повод для депортации.