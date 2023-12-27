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россияне копируют действия украинских бойцов на фронте, хотя и не отказываются от "мясных штурмов" - Тарнавский

Киев  •  УНН

27 декабрь 2023, 09:52  •  6791 просмотра

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российские войска имитируют эффективную украинскую тактику на фронте, но продолжают полагаться на массовые пехотные атаки (так называемые "мясные атаки"), неся значительные потери.

российские военные копируют наиболее эффективные действия бойцов ВСУ на фронте, проводя атаки группами. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в интервью ВВС Украина, пишет УНН.

Детали

Война - это развитие. Она не должна оставаться на месте. Скажу откровенно, россияне очень хорошо учатся - на наших ошибках, на своих ошибках. Чем берут россияне? Россияне берут своим количеством, человеческими массами. Не жалея свой человеческий ресурс, они продолжают выполнять те задачи, которые перед ними стоят. Хотя реально они понимают, что на некоторых участках они теряют, морально-психологическое состояние у них на очень низком уровне

- сказал Тарнавский.

Он отметил, что российская армия очень много заимствует у ВСУ.

Быстро обучается и, наверное, адаптируется, копирует те действия, которые у нас наиболее эффективны. Даже тактические наши действия враг берет себе на вооружение - во время тех же штурмовых действий в окопах, при приближении к окопам. Например, очень похоже начали проводить атаки группами - отделение, взвод при поддержке двух, максимум четырех бронемашин

- добавил Тарнавский.

Однако, русские не отказываются отказываются от своей тактики так называемых "мясных штурмов" пехотой. Тарнавский отметил, что для россиян это нормально, но у них есть огромные потери живой силы, достигающие в 3-5 раз больше украинских.

Кроме того, рф наращивает применение дронов-камикадзе, а также применяет наземные роботизированные платформы, которые использует в основном для подвоза боеприпасов на позиции.

Российские оккупанты экспериментируют - устанавливают на них противотанковые средства, пулеметы. И очень они хорошо учатся, в том числе на наших положительных действиях. Что нас, с одной стороны, радует, а с другой - может, и нет

- резюмировал Тарнавский.

Напомним,

Следующий 2024 год год на фронте будет сложнее, чем нынешний, поскольку речь пойдет об освобождении территорий и выходе к границам.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
росіяни копіюють дії українських бійців на фронті, хоча і не відмовляються від “м’ясних штурмів” - Тарнавський
Russians are copying the actions of Ukrainian soldiers at the front, although they do not abandon "meat assaults" - Tarnavsky
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россияне копируют действия украинских бойцов на фронте, хотя и не отказываются от "мясных штурмов" - Тарнавский

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