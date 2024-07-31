В Киндейке Херсонской области российский беспилотник сбросил взрывчатку на 43-летнего мужчину, сообщили в среду в Херсонской ОВА, пишет УНН.

Детали

"Российские войска атаковали с беспилотника жителя Киндейки. Под вражеский удар попал 43-летний мужчина, который находился на улице", - сообщили в ОВА в Telegram.

В результате сброса взрывчатки с дрона, как указано, мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение голени. Его доставили в больницу для оказания медпомощи.

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