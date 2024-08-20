россияне дронами атаковали пригород Херсона: двое раненых
Киев • УНН
В пригороде Херсона в результате атаки российских беспилотников пострадали двое мужчин. 62-летний житель Киндейки и 36-летний житель Садового получили взрывные травмы и осколочные ранения.
Пригород Херсона подвергся атаке российских войск беспилотниками, пострадали двое мужчин, сообщили в Херсонской ОВА во вторник, пишет УНН.
Детали
"российские войска атаковали с беспилотников пригород Херсона", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.
В Киндейке, по данным ОВА, под удар вражеского БПЛА попал 62-летний мужчина, который находился на улице. Он получил взрывную травму и осколочное ранение стопы.
Во дворе собственного дома из-за сброса взрывчатки с дрона пострадал 36-летний житель Садового. У него диагностировали взрывную травму и осколочные ранения ног, указали в ОВА.
Обоих пострадавших, как сообщается, доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
росіяни атакували дроном жительку Херсонщини: жінка у лікарні20 августа 2024, 10:49 • 11540 просмотров