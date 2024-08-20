россияне дронами атаковали пригород Херсона: двое раненых

Пригород Херсона подвергся атаке российских войск беспилотниками, пострадали двое мужчин, сообщили в Херсонской ОВА во вторник, пишет УНН.

Детали

"российские войска атаковали с беспилотников пригород Херсона", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.

В Киндейке, по данным ОВА, под удар вражеского БПЛА попал 62-летний мужчина, который находился на улице. Он получил взрывную травму и осколочное ранение стопы.

Во дворе собственного дома из-за сброса взрывчатки с дрона пострадал 36-летний житель Садового. У него диагностировали взрывную травму и осколочные ранения ног, указали в ОВА.

Обоих пострадавших, как сообщается, доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

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