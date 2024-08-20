россияне атаковали дроном жительницу Херсонской области: женщина в больнице
Киев • УНН
В Херсонской области российские войска сбросили взрывчатку с дрона на жительницу Веселого. 60-летняя женщина получила ранения и была доставлена в больницу, где ей оказывают необходимую помощь.
В Херсонской области российские войска сбросили взрывчатку с дрона на жительницу Веселого. 60-летняя женщина получила ранения и была доставлена в больницу, сообщили в Херсонской ОВА во вторник, пишет УНН.
российские войска атаковали с дрона жительницу Веселого Новокаховской громады. В результате сброса взрывчатки с БПЛА 60-летняя женщина получила ранения
Пострадавшую, как указано, доставили в больницу. Медики проводят обследование и оказывают ей необходимую помощь.
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