россияне атаковали дроном жительницу Херсонской области: женщина в больнице

В Херсонской области российские войска сбросили взрывчатку с дрона на жительницу Веселого. 60-летняя женщина получила ранения и была доставлена в больницу, сообщили в Херсонской ОВА во вторник, пишет УНН.

российские войска атаковали с дрона жительницу Веселого Новокаховской громады. В результате сброса взрывчатки с БПЛА 60-летняя женщина получила ранения - сообщили в ОВА в Telegram.

Пострадавшую, как указано, доставили в больницу. Медики проводят обследование и оказывают ей необходимую помощь.

На Херсонщині вночі знищили два "шахеди", через атаки рф поранено 4 людей