Россияне атакуют с востока "Кинжалами" - Воздушные Силы ВСУ
Киев • УНН
Воздушные Силы ВС Украины сообщают о российских ракетных ударах "Кинжалами" с востока; Киев призывает прятаться в укрытиях из-за угрозы авиаударов.
Военно-воздушные силы Украины сообщают о российских ракетных атаках "Кинжалами" с востока. Об этом предупредила пресс-служба Командования Воздушных Сил ВСУ в телеграм, передает УНН.
Пуски "кинжалов" с востока!
Детали
Несколькими минутами ранее в Воздушных Силах ВСУ сообщили об активности вражеской тактической авиации на юге и востоке. И предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения для областей, где объявлена тревога.
Вероятно под прицелом Киев. Глава КМВА Сергей Попко, со ссылкой на данные Воздушных Сил сообщил, что российский МиГ-31К осуществил пуски ракет. Киевлян призвали находиться в укрытиях.
Винницу также призвали перейти в укрытия.
Россияне атакуют с востока "Кинжалами" - Воздушные Силы ВСУ
Воздушные Силы ВС Украины сообщают о российских ракетных ударах "Кинжалами" с востока; Киев призывает прятаться в укрытиях из-за угрозы авиаударов.
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