Россияне атакуют с востока "Кинжалами" - Воздушные Силы ВСУ

Военно-воздушные силы Украины сообщают о российских ракетных атаках "Кинжалами" с востока. Об этом предупредила пресс-служба Командования Воздушных Сил ВСУ в телеграм, передает УНН.

Пуски "кинжалов" с востока! - сообщили в ВС ВСУ.

Детали

Несколькими минутами ранее в Воздушных Силах ВСУ сообщили об активности вражеской тактической авиации на юге и востоке. И предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения для областей, где объявлена тревога.

Вероятно под прицелом Киев. Глава КМВА Сергей Попко, со ссылкой на данные Воздушных Сил сообщил, что российский МиГ-31К осуществил пуски ракет. Киевлян призвали находиться в укрытиях.

Винницу также призвали перейти в укрытия.