россияне атаковали Херсонщину: в Никольском по меньшей мере 26 "прилетов", двое погибших
Киев • УНН
Российские войска нанесли удар по Херсонской области, зафиксировано по меньшей мере 26 "прилётов" по Никольскому и обстрел Тягинки, что привело к гибели двух человек.
российские войска сегодня ударили по двум населенным пунктам Херсонской области. В Никольском было зафиксировано по меньшей мере 26 вражеских "прилётов". Также россияне обстреляли Тягинку. В результате обстрелов погибли два человека. Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Оккупационные войска атаковали Херсонскую область. В полдень по Никольскому зафиксировано по меньшей мере 26 "прилетов". Под завалами одного из домов спасатели обнаружили тело погибшего 71-летнего мужчины.
По его словам, вражеским огнем повреждено с десяток жилых домов.
Также около 10:40 россияне обстреляли Тягинку. Травмы, несовместимые с жизнью, получил один человек, указал глава ОВА.
Дополнение
Российские войска за прошедшие сутки обстреляли Херсонскую область 74 раза, попали по критической инфраструктуре в Херсонском районе, известно об одном раненом человеке.
россияне атаковали Херсонщину: в Никольском по меньшей мере 26 "прилетов", двое погибших
Российские войска нанесли удар по Херсонской области, зафиксировано по меньшей мере 26 "прилётов" по Никольскому и обстрел Тягинки, что привело к гибели двух человек.
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