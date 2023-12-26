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россияне атаковали Херсонщину: в Никольском по меньшей мере 26 "прилетов", двое погибших

Киев  •  УНН

26 декабрь 2023, 11:48  •  12954 просмотра

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Российские войска нанесли удар по Херсонской области, зафиксировано по меньшей мере 26 "прилётов" по Никольскому и обстрел Тягинки, что привело к гибели двух человек.

российские войска сегодня ударили по двум населенным пунктам Херсонской области. В Никольском было зафиксировано по меньшей мере 26 вражеских "прилётов".  Также россияне обстреляли Тягинку. В результате обстрелов погибли два человека. Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Оккупационные войска атаковали Херсонскую область. В полдень по Никольскому зафиксировано по меньшей мере 26 "прилетов". Под завалами одного из домов спасатели обнаружили тело погибшего 71-летнего мужчины.

- написал Прокудин в Telegram.

По его словам, вражеским огнем повреждено с десяток жилых домов.

Также около 10:40 россияне обстреляли Тягинку. Травмы, несовместимые с жизнью, получил один человек, указал глава ОВА.

Дополнение

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли Херсонскую область 74 раза, попали по критической инфраструктуре в Херсонском районе, известно об одном раненом человеке.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
росіяни атакували Херсонщину: в Микільському щонайменше 26 "прильотів", двоє загиблих
Russians attacked Kherson region: at least 26 "arrivals" in Mykilske, two dead
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