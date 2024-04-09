россияне атаковали Харьков, зафиксировали два прилета по центральной части города

россияне нанесли авиаудар по Константиновке в Донецкой области, есть погибший и раненые - ОВА

В Константиновке Донецкой области в результате российского авиаудара погиб 1 человек, 2 получили ранения, еще 2 могут быть под завалами, а в Соколе в результате обстрела был ранен еще один человек.