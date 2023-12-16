россияне 26 раз обстреляли приграничье Сумщины в течение дня, один человек ранен

Подрыв гранаты в сельсовете на Закарпатье: депутат получил подозрение в совершении теракта

Депутат Керецковского сельского совета на Закарпатье подозревается в совершении террористического акта после того, как взорвал гранаты во время заседания совета, ранив 23 человека. Подозреваемый задержан и находится под следствием с целью выяснения мотивов нападения.