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россияне 26 раз обстреляли приграничье Сумщины в течение дня, один человек ранен

Киев  •  УНН

16 декабрь 2023, 20:02  •  4499 просмотра

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За сутки россияне 26 раз обстреляли Сумскую область Украины, в результате чего произошло 138 взрывов и один мирный житель получил ранения. Обстрелы включали минометные, артиллерийские и гранатометные обстрелы нескольких населенных пунктов.

В течение дня россияне совершили 26 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 138 взрывов. Ранения получил один человек. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.

Детали

Обстрелам подверглись Белопольская, Юнаковская, Краснопольская, Хотинская, Великописаревская, Новослободская, Середино-Будская, Эсманская, Шалыгинская, Дружбовская, Зноб-Новгородская общины:

  • Зноб-Новгородская община: осуществлены минометные обстрелы (4 взрывы).
  • Эсманская община: враг бил из минометов (10 взрывов) и совершил обстрел из стрелкового оружия.
  • Середино-Будская община: был минометный обстрел (1 взрыв).
  • Белопольская община: зафиксированы артиллерийские (8 взрывов), минометный (9 взрывов) и гранатометный (АГС) (30 взрывов) обстрелы.
  • Краснопольская община: 34 мины сбросили россияне на территорию громады. Также произошел сброс с БпЛА 5 взрывных устройств (ВОГ) (5 взрывов).
  • Шалыгинская община: осуществлен артиллерийский обстрел (16 взрывов).
  • Великописаревская община: был минометный обстрел (2 взрывы).
  • Новослободская община: зафиксирован гранатометный обстрел (АГС) (5 взрывов). 
  • Юнаковская община: россияне ударили из минометов (5 взрывов), в результате чего 1 гражданское лицо получило ранения. 
  • Хотинская община: осуществлен артиллерийский обстрел (7 взрывов). 
  • Дружбовская община: был минометный обстрел (2 взрыва).

Сумщина: россияне обстреляли восемь громад, зафиксировано более семи десятков взрывов11.12.23, 22:29 - [views_0]

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
росіяни 26 разів обстріляли прикордоння Сумщини упродовж дня, одну людину поранено
Russians fired 26 times at the border of Sumy region during the day, one person was wounded
Новости по теме

россияне 26 раз обстреляли приграничье Сумщины в течение дня, один человек ранен

За сутки россияне 26 раз обстреляли Сумскую область Украины, в результате чего произошло 138 взрывов и один мирный житель получил ранения. Обстрелы включали минометные, артиллерийские и гранатометные обстрелы нескольких населенных пунктов.

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