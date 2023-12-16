россияне 26 раз обстреляли приграничье Сумщины в течение дня, один человек ранен
Киев • УНН
За сутки россияне 26 раз обстреляли Сумскую область Украины, в результате чего произошло 138 взрывов и один мирный житель получил ранения. Обстрелы включали минометные, артиллерийские и гранатометные обстрелы нескольких населенных пунктов.
В течение дня россияне совершили 26 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 138 взрывов. Ранения получил один человек. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.
Детали
Обстрелам подверглись Белопольская, Юнаковская, Краснопольская, Хотинская, Великописаревская, Новослободская, Середино-Будская, Эсманская, Шалыгинская, Дружбовская, Зноб-Новгородская общины:
- Зноб-Новгородская община: осуществлены минометные обстрелы (4 взрывы).
- Эсманская община: враг бил из минометов (10 взрывов) и совершил обстрел из стрелкового оружия.
- Середино-Будская община: был минометный обстрел (1 взрыв).
- Белопольская община: зафиксированы артиллерийские (8 взрывов), минометный (9 взрывов) и гранатометный (АГС) (30 взрывов) обстрелы.
- Краснопольская община: 34 мины сбросили россияне на территорию громады. Также произошел сброс с БпЛА 5 взрывных устройств (ВОГ) (5 взрывов).
- Шалыгинская община: осуществлен артиллерийский обстрел (16 взрывов).
- Великописаревская община: был минометный обстрел (2 взрывы).
- Новослободская община: зафиксирован гранатометный обстрел (АГС) (5 взрывов).
- Юнаковская община: россияне ударили из минометов (5 взрывов), в результате чего 1 гражданское лицо получило ранения.
- Хотинская община: осуществлен артиллерийский обстрел (7 взрывов).
- Дружбовская община: был минометный обстрел (2 взрыва).
Сумщина: россияне обстреляли восемь громад, зафиксировано более семи десятков взрывов11.12.23, 22:29 - [views_0]
россияне 26 раз обстреляли приграничье Сумщины в течение дня, один человек ранен
За сутки россияне 26 раз обстреляли Сумскую область Украины, в результате чего произошло 138 взрывов и один мирный житель получил ранения. Обстрелы включали минометные, артиллерийские и гранатометные обстрелы нескольких населенных пунктов.
США и Литва подписали план оборонного сотрудничества на 2024-2028 годы
Литва и США подписали новый план оборонного сотрудничества на 2024-2028 годы с целью усиления сдерживания в Балтийском регионе и обеспечения американского военного присутствия. План также сосредотачивается на развитии оборонного потенциала Литвы и текущих военных закупках.
Канадские печатные СМИ получат две трети выплат от Google новостным изданиям
Почти две трети из 100 миллионов канадских долларов, которые Google ежегодно выплачивает канадским СМИ, пойдут печатным изданиям для распространения контента.
Зеленский провел заседание Ставки: обсуждали оборону, производства оружия и вопросы военных
Президент Украины Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, посвященное вопросам обороны, включая фортификационные сооружения, производство оружия и проблемы военных ветеранов. Он также отметил укрепление обороноспособности Украины через партнерство в производстве новых видов вооружений.
Теракт на Закарпатье: в больнице скончался раненый 55-летний мужчина
55-летний мужчина, раненный в результате теракта на Закарпатье, скончался в больнице от тяжелых ранений. Депутату грозит до 12 лет заключения за нападение, в результате которого пострадали 26 человек.
Последствия блокады: умер уже третий водитель на границе с Польшей
Еще один украинский водитель умер в ожидании пересечения границы с Польшей. Это уже третья такая смерть с момента начала блокады границы польскими перевозчиками.
Хавьер Милей во главе Аргентины начал воплощать план жесткой экономии: до этого он разыграл последнюю депутатскую зарплату в соцсетях
Новый президент Аргентины Хавьер Милей разыграл в социальных сетях свою последнюю зарплату депутата, а также ввел план значительной экономии в течение первой недели, включая сокращение количества министерств и планирование сокращений в государственном секторе.
Умер экс-директор Львовской национальной оперы Эдер
Бывший директор Львовской национальной оперы Тадеуш Эдер умер в возрасте 80 лет после того, как возглавлял театр почти 20 лет и способствовал его значительному развитию.
Подрыв гранаты в сельсовете на Закарпатье: депутат получил подозрение в совершении теракта
Депутат Керецковского сельского совета на Закарпатье подозревается в совершении террористического акта после того, как взорвал гранаты во время заседания совета, ранив 23 человека. Подозреваемый задержан и находится под следствием с целью выяснения мотивов нападения.
ИПСО против Резникова: исследование выявило тайную операцию российского влияния
Совместное расследование DFRLab и BBC Verify разоблачило тайную российскую операцию в TikTok, направленную на компрометацию экс-министра обороны Украины Резникова из-за обвинений в коррупции. TikTok обнаружил и удалил более 12 800 фейковых аккаунтов, участвовавших в этой дезинформационной кампании.