россияне 20 раз обстреливали Донецкую область: четыре человека погибли, еще 12 ранены
В Донецкой области в результате российских атак погибли четверо гражданских лиц, еще 12 получили ранения. Кроме того, были повреждены 67 зданий, в том числе жилые дома и больница.
Штупун о ситуации вокруг Марьинки: продолжаются активные боевые действия
Российские войска неоднократно атаковали украинские позиции под Марьинкой, но были отбиты; активные боевые действия в этом районе продолжаются.
Массированный авиаудар по столице: количество погибших снова возросло
В результате российского авиаудара по Украине 29 декабря, в Киеве погиб по меньшей мере 21 человек, во многих регионах были объявлены дни траура.
Оккупанты пытаются проникнуть на Авдеевский коксохим, но их уничтожают - Штупун
российские военные пытаются прорваться на территорию Авдеевского коксохимического завода группами по 2-3 человека, но получают отпор.
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К
Украина объявила широкомасштабную воздушную тревогу после того, как российские самолеты МиГ-31К взлетели с аэродромов Саваслейка и Моздок.
россияне снова начали активно использовать управляемые авиабомбы - Тарнавский
российские войска активизировали использование управляемых авиабомб. За один день по всей линии фронта было нанесено 16 авиаударов.
США сбили две ракеты в Красном море, которые были запущены хуситами
Американские эсминцы перехватили ракеты, нацеленные на контейнеровоз в Красном море, сорвав атаку хуситов.
Британия в Совбезе ООН: в гибели россиян в Белгороде виноват прежде всего путин
На заседании Совета Безопасности ООН, которое россия созвала на фоне взрывов в Белгороде, Великобритания заявила, что в смерти россиян виноват прежде всего российский президент Владимир Путин.
Силы ПВО отбили ночную атаку рф в Одесской области, уничтожив 6 "шахедов" - Кипер
Этой ночью украинская противовоздушная оборона сбила шесть ударных дронов рф над Одесской областью.
Ночью большинство дронов было направлено на прифронтовую территорию - Игнат
Враг меняет акцент своих атак и сейчас большинство ударных беспилотников направляют именно по прифронтовой территории.