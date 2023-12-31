россияне 20 раз обстреливали Донецкую область: четыре человека погибли, еще 12 ранены

За прошедшие сутки, 30 декабря, оккупанты нанесли 20 ударов по гражданскому населению. Враг атаковал жилые кварталы из всех видов оружия от авиации и ракет "Искандер" до реактивной артиллерии и БПЛА. Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Донецкой области, передает УНН.

Детали

Под огнем находились 10 населенных пунктов: города Авдеевка, Курахово, Селидово, поселок Вишневое, села Бердичи, Ласточкино, Новоукраинка, Александро-Калиново, Островское, Прогресс.

Российский авиаудар по Авдеевке унес жизнь гражданского лица. Повреждены 4 частных дома. Три ракетных удара, в том числе из ОТРК "Искандер-М", россия нанесла по Селидово - убила двух мирных жителей, еще 12 человек ранены. Разрушениям подверглись 38 частных и 5 многоквартирных домов, учебное заведение, админздание. В результате артиллерийского обстрела села Прогресс погиб человек - резюмировали в Нацполиции.

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Дополнение

В результате обстрелов повреждены 67 гражданских объектов - 48 жилых домов, больница, учебное заведение, админздания, критическая инфраструктура.

Сейчас полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним,

Украинская противовоздушная оборона сбила 21 из 49 обнаруженных вражеских беспилотников во время ночной атаки. Российские войска нанесли удары по линии фронта и объектам инфраструктуры в разных регионах.