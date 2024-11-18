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россия заявляет об атаке беспилотников на москву

россия заявляет об атаке беспилотников на москву

Киев  •  УНН

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В ночь на 18 ноября в Московской области заявили о сбитии двух беспилотников, летевших на столицу рф. По словам мэра Собянина, в раменском и павлово-посадском округах разрушений и пострадавших нет.

В ночь на 18 ноября в россии якобы сбили беспилотники, летевшие на москву. Об этом сообщил мэр российской столицы сергей собянин в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам мэра столицы страны-агрессора, этой ночью в раменском городском округе, что в составе московской области, якобы "отражена атака беспилотника, который летел на москву".

На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет,

- говорится в сообщении.

Впоследствии он добавил, что в павлово-посадском городском округе якобы сбит еще один беспилотник, который летел на Москву.

По информации Telegram-канала SHOT, жители Раменского около 3:40 (по местному времени) слышали сильный взрыв.

Напомним

10 ноября мэр москвы сообщал об атаке 17 беспилотников на столицу рф. В аэропортах "Домодедово" и "Внуково" был объявлен план "Ковер", рейсы задерживаются.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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