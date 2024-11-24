россия заявляет о масштабной атаке дронов: 34 БПЛА над четырьмя областями

Губернатор курской области рф алексей смирнов заявил, что в ночь на 24 ноября регион якобы атаковали две ракеты и 27 дронов. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.

"Наша ПВО отражает атаку: две украинские ракеты и 27 БПЛА сбиты в небе курской области", - написал губернатор.

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Как рассказали в минобороны россии, еще четыре дрона якобы перехватили и уничтожили в небе над липецкой областью. Два дрона сбили над белгородской областью и еще один - над орловской. Всего за минувшую ночь российская ПВО сбила 34 дрона, сообщило минобороны рф.