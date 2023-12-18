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россия загрузила новую межконтинентальную баллистическую ракету в шахту к югу от москвы

Киев  •  УНН

18 декабрь 2023, 07:21  •  17863 просмотра

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россия загрузила межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" в шахту на базе в козельске под москвой в рамках перевооружения стратегических сил.

Российские войска загрузили новую межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" в шахту на базе козельск в калужской области, на южном  западе от москвы, сообщило министерство обороны рф, пишет УНН

Детали

"В козельском соединении РВСН провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку", - говорится в сообщении минобороны.

Ведомство обнародовало видео, как гигантскую ракету транспортируют в шахту и загружают в установку. 

В сообщении ведомства отмечается, что перевооружение ракетных войск стратегического назначения заключается не только в оснащении новыми ракетными комплексами, но и в "создании необходимой инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил". 

Напомним 

В октябре президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что по данным украинской разведки, до конца года, вероятно, ядерных угроз от россии станет больше.

Справочно

россия имеет самый большой в мире арсенал ядерного оружия, за ней следуют Соединенные Штаты. россия и США вместе контролируют более 90% мирового ядерного оружия.

Как пишет Reuters со ссылкой на данные Федерации американских ученых, россия имеет около 5,889 ядерных боеголовок, а США - около 5,244. Из них россия и США имеют около 1 670 развернутых стратегических ядерных боеголовок.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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