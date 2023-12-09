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россия уничтожает у депортированных детей воспоминания об Украине - Ермак

Киев  •  УНН

09 декабрь 2023, 16:55  •  18784 просмотра

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Андрей Ермак призвал к срочной разработке механизмов возвращения украинских детей, похищенных россией, ссылаясь на то, что россия стирает их украинскую идентичность и дезинформирует об их родителях. Украина не имеет достоверных данных об этих детях из-за отказа россии от сотрудничества.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак выступил на первом заседании Международной коалиции по вопросам возвращения депортированных украинских детей. Он отметил, что рф уничтожает украинскую идентичность, поэтому необходимо как можно быстрее разработать действенные инструменты возвращения похищенных детей домой, передает УНН.

россияне создают такие системы, которые направлены на то, чтобы уничтожить у детей любые воспоминания об Украине. Этих детей настраивают против Украины, против нашей культуры, нашего языка. Ежедневно их насыщают фейками, дезинформируют, говорят, что их родителей убили или что родители отказались от них и не ищут. Условия проживания крайне плохие. Это геноцид. И самое опасное то, что в ХХІ веке нет реальных рычагов влияния, международных организаций, механизмов, чтобы вернуть этих детей домой 

- сказал Андрей Ермак.

Детали

Глава Офиса президента рассказал о том, что россия скрывает данные о похищенных в Украине детей и игнорирует запросы международного сообщества на информацию. В связи с этим Украина почти не имеет достоверных сведений дальнейшую судьбу юных украинцев.

Поэтому он призвал участников коалиции работать над созданием механизмов для идентификации, восстановления документов, а также для физического возвращения детей в Украину.

Также Андрей Ермак отметил, что каждое такое преступление против украинских детей должно быть подробно задокументировано как доказательство для будущего расследования не только в Украине, но и в Международном уголовном суде.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский также отметил необходимость срочных действий для возвращения сотен тысяч депортированных украинских детей на первой встрече Международной коалиции. 

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

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россия уничтожает у депортированных детей воспоминания об Украине - Ермак

Андрей Ермак призвал к срочной разработке механизмов возвращения украинских детей, похищенных россией, ссылаясь на то, что россия стирает их украинскую идентичность и дезинформирует об их родителях. Украина не имеет достоверных данных об этих детях из-за отказа россии от сотрудничества.

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