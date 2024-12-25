россия подняла группу самолетов Ту-95МС с аэродрома "Оленья"
Киев • УНН
С аэродрома "Оленья" в мурманской области рф зафиксирован взлет группы стратегических бомбардировщиков Ту-95мс. Самолеты движутся южным курсом.
Зафиксирован взлет авиа-группы стратегических бомбардировщиков Ту-95мс с аэродрома "Оленья". Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ в своем Telegram-канале, передает УНН.
Зафиксирован взлет группы Ту-95мс с аэродрома Оленья (Мурманская обл., рф). Курс - южный
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