россия подняла группу самолетов Ту-95МС с аэродрома "Оленья"

Зафиксирован взлет авиа-группы стратегических бомбардировщиков Ту-95мс с аэродрома "Оленья". Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ в своем Telegram-канале, передает УНН.

Зафиксирован взлет группы Ту-95мс с аэродрома Оленья (Мурманская обл., рф). Курс - южный - говорится в сообщении.

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