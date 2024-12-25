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Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы
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"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов
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Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"
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россия подняла группу самолетов Ту-95МС с аэродрома "Оленья"

россия подняла группу самолетов Ту-95МС с аэродрома "Оленья"

Киев  •  УНН

 • 2070 просмотра

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С аэродрома "Оленья" в мурманской области рф зафиксирован взлет группы стратегических бомбардировщиков Ту-95мс. Самолеты движутся южным курсом.

Зафиксирован взлет авиа-группы стратегических бомбардировщиков Ту-95мс с аэродрома "Оленья". Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ в своем Telegram-канале, передает УНН.

Зафиксирован взлет группы Ту-95мс с аэродрома Оленья (Мурманская обл., рф). Курс - южный

- говорится в сообщении.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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