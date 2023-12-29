россия планирует провести несколько гибридных подрывных кампаний против Украины - ГУР
Киев • УНН
Россия планирует дестабилизировать Украину с помощью гибридных подрывных кампаний, сообщает Главное управление разведки министерства обороны Украины.
россия считает необходимым разрушить единство внутри Украины. Для этого планируется провести несколько гибридных подрывных кампаний, продвигая свои нарративы. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, пишет УНН.
Детали
"Приближенные к кремлю аналитики подготовили предложения высшему военно-политическому руководству государства-агрессора россии для "более эффективного" продолжения войны против Украины в 2024 году", - сообщают в ГУР.
Отмечается, что одной из ключевых проблем для России отмечено общественный консенсус и стабильность Украины, несмотря на якобы появление внутриполитических противоречий.
"Протестов [в Украине] нет. И не будет, - печально констатируют в кремлевских "мозговых центрах", - отмечают в ГУР.
россия планирует провести несколько гибридных подрывных кампаний, среди которых:
- дискредитация процесса мобилизации;
- содействие масштабному оттоку населения из Украины;
- инспирация расколов по региональному принципу.
"Предлагаемые нарративы: "Юго-восток воюет за интересы бандеровцев"; "Галиция без сепаратистов уже давно вступила бы в ЕС"; "В Киеве не мобилизуют - все гуляют и веселятся", - отмечают в разведке.
В то же время так называемые кремлевские "аналитики" считают, что внутри Украины не осталось политических сил, способных изменить вектор развития государства, а количество тех, кто когда-то был симпатиком "русского мира", катастрофически упало.
Напомним,
Из-за существенных потерь офицерского состава российской армии москва ускоряет обучение младших офицеров.
россия планирует провести несколько гибридных подрывных кампаний против Украины - ГУР
Россия планирует дестабилизировать Украину с помощью гибридных подрывных кампаний, сообщает Главное управление разведки министерства обороны Украины.
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