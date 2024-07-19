Киев • УНН
За сутки российские войска 16 раз обстреляли Сумскую область, зафиксировано 59 взрывов. В Великописаревской громаде погибла женщина, ее муж ранен. Атакованы 7 громад области.
За день 19 июля российские военные 16 раз обстреливали Сумскую область, было зафиксировано 59 взрывов. Об этом информируют в Сумской ОГА, передает УНН.
Детали
Великописаревскую громаду обстреливали из минометов (18 взрывов). Одна женщина погибла, ее муж - ранен.
В Юнаковской общине был танковый обстрел (4 взрыва).
Краснопольскую громаду атаковали FPV-дроном (1 взрыв), минометами (14 взрывов) и артиллерией (9 взрывов).
На Зноб-Новгородскую общину сбросили 3 мины.
Шалыгинскую громаду обстреливали из минометов (3 взрыва).
Новослободскую и Миропольскую громады обстреляли с использованием 2 FPV-дронов.
На Эсманскую общину сбросили 3 мины.
Захватчики 28 раз обстреляли Сумскую область, вызвав 103 взрыва16 июля 2024, 19:12 • 59113 просмотров