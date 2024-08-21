Киев • УНН
российские войска совершили 28 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 65 взрывов в 10 общинах, включая авиаудары, артиллерийские обстрелы и атаки дронами.
российские войска ночью и утром 21 августа совершили 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 65 взрывов. Армия рф обстреляла 10 общин Сумской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Сумскую ОВА.
Детали
Как сообщается, вражеским обстрелам подверглись Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Кролевецкая, Глуховская, Шалыгинская, Эсманьская громады.
рф за добу обстріляла три райони Харківщини: один загиблий та двоє постраждалих 21 августа 2024, 05:52 • 9986 просмотров