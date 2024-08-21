рф за сутки обстреляла три района Харьковщины: один погибший и двое пострадавших
Киев • УНН
Российские войска обстреляли три района Харьковской области 20 августа. В результате атак погиб один человек, двое пострадали. Повреждены гражданские объекты и инфраструктура.
В Харьковской области за прошедшие сутки, 20 августа, из-за вражеских обстрелов погиб один человек, еще два человека пострадали. Удары армии рф фиксировались в Купянском, Изюмском и Харьковском районах. Об этом в среду сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
По словам Синегубова, армия рф за прошедшие сутки обстреляла:
- 16:45 Купянский район, Кондрашевская ТГ, с. Нечволодовка. В результате обстрела гражданского предприятия горели пластиковые трубы и дрова.
- 16:30 Изюмский район, Боровская ТГ, с. Новый Мир, за пределами. В результате обстрела по открытой территории горела трава.
- 14:18 Купянский район, Кондрашевская ТГ, с. Нечволодовка. В результате обстрела из РСЗО горел частный дом, хозяйственная постройка и грузовой автомобиль.
- 11:30 Изюмский район, Боровская ТГ, с. Глущенково. В результате обстрела горели 2 нежилых дома и трава на открытой территории на площади 2.5 га.
- 10:50 Харьковский район, Дергачевская ТГ, село Казачья Лопань. В результате попадания дроном в гражданский автомобиль пострадал 61-летний мужчина, погиб 65-летний водитель.
- 09:50 м. Купянск. В результате обстрела пострадала 59-летняя женщина.
- 09:45 Купянский район, Куриловская ТГ, с. Куриловка, ГП Купянский лесхоз. В результате обстрела горела хвойная подстилка на площади 500 м.кв.
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