Войска рф обстреляли Томину Балку на Херсонщине, ранена женщина
Киев • УНН
российские оккупанты обстреляли село Томина Балка на Херсонщине. 22-летняя женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения, она госпитализирована в больницу.
Оккупанты обстреляли село Томина Балка Херсонской области, ранения получила 22-летняя женщина. сообщила Херсонская областная военная администрация. Пишет УНН.
российская армия около 21:00 обстреляла Томину Балку. Под вражеский удар попала 22-летняя женщина. У нее - минно-взрывная травма, осколочное ранение плеча и ноги,
Пострадавшую госпитализировали в больницу. Медики оказывают ей необходимую помощь.
Напомним
20 августа в Днепровском районе Херсона российские войска сбросили взрывчатку с дрона, ранив 53-летнего мужчину. Пострадавшего в состоянии средней тяжести доставили в больницу для оказания медицинской помощи.