Российские власти агитируют жителей Крыма вступать в "особое" подразделение Росгвардии. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Эго слова цитирует Крым.Реалии передаёт УНН.

Мы еще несколько недель назад получили известие о том, что высокие чины российского Министерства внутренних дел провели встречу с так называемым муфтием мусульман Крыма Эмирали Аблаевым. Во время этой встречи обсуждались вопросы привлечения или вербовки жителей Крыма, в том числе мусульман, в это подразделение. – рассказал Чубаров.

Детали

По данным Чубарова, Кремль пытается сформировать особое подразделение из жителей Крыма. Однако, глава Меджелиса убеждён, что эта затея закончится для россиян провалом.

Отмечается, что ранее глава Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев заявил, что российские власти и военные рф в рамках 19-й незаконной призывной кампании в Крыму намерены призвать до 15 тысяч крымчан на срочную службу в армию россии.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что президент россии владимир путин подписал указ о весенней призывной кампаним. На обязательную военную службу с 1 апреля по 15 июля призовут 150 тысяч человек.