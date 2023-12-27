россия использует военнопленных как политическое оружие против Украины - Politico

россия использует пленных для усиления давления на украинцев. рф использует их как политическое оружие. Об этом пишет Politico, информирует УНН.

Детали

Последний крупный обмен пленными состоялся в августе, но украинские семьи получают звонки от военнопленных, удерживаемых россией, с просьбой выходить на протесты против украинской власти.

Жена защитника Чернобыльской АЭС, который попал в плен в начале полномасштабного вторжения, Валентина Ткаченко рассказала, что 29 ноября этого года ее муж, Сергей, позвонил ей по видеосвязи.

"Мы разговаривали всего три минуты. Мне не разрешили задавать ему вопросы. Как только я пыталась, он качал головой и просто отказывался. Вместо этого он продолжал говорить: "Валя, иди и усложни жизнь Киеву. Киев не хочет принимать нас обратно", - заявила жена военнопленного и добавила, что "потом он извинился и закончил разговор, пообещав перезвонить, если представится возможность".

Как отметил пресс-секретарь координационного штаба Украины по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко, другие семьи получили подобные звонки от солдат, которых удерживают россияне.

"Человек не получал известий о родственнике более года, а тут он звонит и говорит, что тот жив. россияне готовы его обменять, но Украина ничего не делает. В последнее время эти звонки стали массовыми. И мы поняли, что это кампания, направленная на то, чтобы вызвать недоверие к власти", - заявил Яценко.

Как пишет Politico, российский отказ от обмена военнопленными, похоже, направлен на нагнетание напряженности в украинском обществе.

Ткаченко считает, что ее семья, как и другие военнопленные, стала инструментом в политической игре.

Дополнение

По состоянию на сегодня россия удерживает более 3 тыс. украинских военных и около 28 тыс. мирных жителей. Однако реальная цифра может быть даже больше.

"Например, некоторые из тех, кто находится в плену, еще не подтверждены. Эти люди до сих пор считаются "пропавшими без вести", хотя мы имеем информацию, что они могут находиться в плену", - сказал Яценко.

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