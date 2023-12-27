россия использует военнопленных как политическое оружие против Украины - Politico
россию использует военнопленных для того, чтобы посеять недоверие к украинской власти.
Агроэкспорт в этом году вырос на 7%, перевезено уже 43 млн тонн зерновых - Минагрополитики
Экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины вырос на 7% до $22,9 млрд, а поставки зерновых достигли 43 млн тонн.
россияне копируют действия украинских бойцов на фронте, хотя и не отказываются от "мясных штурмов" - Тарнавский
российские войска имитируют эффективную украинскую тактику на фронте, но продолжают полагаться на массовые пехотные атаки (так называемые "мясные атаки"), неся значительные потери.
С начала полномасштабного вторжения россияне 465 раз применяли в Украине химическое оружие
Российские войска совершили 465 химических атак в Украине, включая недавний удар с применением неизвестных газовых гранат.
Последствия ночной атаки рф в Одесской области: в больнице умер еще один человек
В результате ночной атаки россии в Одесской области погибли два человека, подросток остается в больнице.
Удар рф по вокзалу Херсона: в ОВА показали, как сейчас выглядит железнодорожная станция
Российские войска атаковали херсонский железнодорожный вокзал и эвакуационный поезд, вызвав разрушения и ранения.
Умер бывший председатель Бундестага Вольфганг Шойбле
Вольфганг Шойбле, ключевая фигура в деле объединения Германии, умер в возрасте 81 года.
Агрессор пытается создать условия для блокирования Купянска и возобновил наступление на Лиманском направлении - Сырский
российская армия усиливает свое наступление на востоке Украины, сосредотачиваясь на Купянске и Лимане, а украинские войска приспосабливаются, чтобы противостоять усилиям ВС РФ.
В Мелитополе прогремел взрыв - мэр
В оккупированном Мелитополе произошел взрыв и были ночные взрывы за городом, сообщил мэр города Федоров.
На Ивано-Франковщине горели 40 квадратных метров мазута
В результате пожара на предприятии в Ивано-Франковской области сгорело 40 м² мазута; пострадавших нет.