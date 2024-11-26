Госдума рф рассмотрит снятие запрета на деятельность "Талибана"

ukenru
"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются
09:52 • 19362 просмотра

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

Эксклюзив
Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК
09:13 • 25022 просмотра

Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК

Эксклюзив
Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему
 • 109227 просмотра

Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему

Эксклюзив
Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города
 • 114065 просмотра

Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города

Эксклюзив
В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме
 • 115947 просмотра

В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме

Эксклюзив
Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря
 • 120733 просмотра

Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря

Эксклюзив
Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать
 • 158372 просмотра

Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

Эксклюзив
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
 • 221588 просмотра

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Эксклюзив
Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства
 • 182776 просмотра

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства

Эксклюзив
"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ
 • 182872 просмотра

"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Польские фермеры угрожают в декабре перекрыть всю границу с Украиной

Польские фермеры угрожают в декабре перекрыть всю границу с Украиной

 • 37013 просмотра
Вражеские дроны атакуют сразу три области Украины: где зафиксирована угроза

Вражеские дроны атакуют сразу три области Украины: где зафиксирована угроза

 • 69824 просмотра
В Черном море обнаружены два корабля агрессора, один с "Калибрами"

В Черном море обнаружены два корабля агрессора, один с "Калибрами"

04:53 • 41223 просмотра
Альбом Элтона Джона приостановлен, потому что он "не видит"

Альбом Элтона Джона приостановлен, потому что он "не видит"

05:01 • 67995 просмотра
Слухи о помолвке Ди Каприо с 26-летней моделью всколыхнули сеть

Слухи о помолвке Ди Каприо с 26-летней моделью всколыхнули сеть

06:48 • 51271 просмотра
публикации
"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

09:52 • 19362 просмотра
Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

 • 116222 просмотра
Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать
Эксклюзив

 • 158372 просмотра
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
Эксклюзив

 • 221588 просмотра
Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

 • 163541 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Миллионер из трущоб": культовая история получит продолжение и сериал

«Миллионер из трущоб": культовая история получит продолжение и сериал

10:21 • 1421 просмотра
Disney показала первый тизер новой киноадаптации «Лило и Стич»

Disney показала первый тизер новой киноадаптации «Лило и Стич»

09:34 • 8072 просмотра
Шер поделилась, что потеряла девственность в 14, из-за желания мести

Шер поделилась, что потеряла девственность в 14, из-за желания мести

08:20 • 17216 просмотра
Слухи о помолвке Ди Каприо с 26-летней моделью всколыхнули сеть

Слухи о помолвке Ди Каприо с 26-летней моделью всколыхнули сеть

06:48 • 51271 просмотра
Альбом Элтона Джона приостановлен, потому что он "не видит"

Альбом Элтона Джона приостановлен, потому что он "не видит"

05:01 • 67995 просмотра
Актуальное
Госдума рф рассмотрит снятие запрета на деятельность "Талибана"

Госдума рф рассмотрит снятие запрета на деятельность "Талибана"

Киев  •  УНН

 • 3861 просмотра

Read in English

В госдуму рф внесли законопроект о возможности прекращения запрета деятельности террористических организаций. Инициатива направлена на исключение «Талибана» из перечня террористических организаций.

В российскую госдуму внесли законопроект, который позволяет прекращать запрет на деятельность террористических организаций. Это позволит исключить "Талибан" из списка террористов, пишут российские СМИ, передает УНН

Как пишут росСМИ, группа депутатов и сенаторов внесла в госдуму рф поправки, которые позволяют приостанавливать запрет на деятельность в россии организаций, признанных террористическими. Соответствующий законопроект опубликован в базе нижней палаты парламента. 

В пояснительной записке говорится о том, что механизм судебного запрета деятельности террористических организаций и занесения их в соответствующий реестр предусмотрен федеральным законом "О противодействии терроризму".

При этом депутаты и сенаторы предполагают, что "со временем может возникнуть ситуация", при которой организация, объявленная в России террористической, прекратила деятельность, "направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение названных преступлений". Но, как отмечают авторы инициативы, в российском законодательстве не предусмотрен механизм, допускающий "приостановление запрета деятельности такой организации".

"Талибан" впервые примет участие в климатической конференции ООН в Азербайджане10 нояб. 2024, 19:29 • 24414 просмотров

Авторы поправок предлагают прекращать запрет на деятельность террористической организации по решению суда на основании заявления генпрокурора или его заместителя "при наличии соответствующей информации". После вступления в силу решения суда организацию будут исключать из перечня террористических.

 Отмечается, что законопроект позволит исключить из реестра террористических организаций движение "Талибан".

Дополнение 

Российские власти неоднократно за последние годы говорили о планах исключить "Талибан" из списка террористических организаций. В частности, в октябре 2021 года, уже после ухода США из Афганистана и захвата власти в стране талибами, владимир путин заявил, что россия приближается к принятию решения об исключении "Талибана" из списка террористических организаций, но сделать это в первую очередь должен Совет безопасности ООН.

Делегации талибов не раз приезжали в москву.

25 ноября секретарь совбеза россии сергей шойгу во время встречи с заместителем премьер-министра Афганистана Абдулом Гани Барадаром Ахундом вновь заявил о планах исключить "Талибан" из списка террористических организаций.

США серьезно воспринимают угрозы рф по "нейтрализации" противоракетной базы в Польше25 нояб. 2024, 22:02 • 12086 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
sovet-bezopasnosti-organizatsii-obedinennikh-natsiiСовет Безопасности Организации Объединенных Наций