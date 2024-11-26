Госдума рф рассмотрит снятие запрета на деятельность "Талибана"
Киев • УНН
В госдуму рф внесли законопроект о возможности прекращения запрета деятельности террористических организаций. Инициатива направлена на исключение «Талибана» из перечня террористических организаций.
В российскую госдуму внесли законопроект, который позволяет прекращать запрет на деятельность террористических организаций. Это позволит исключить "Талибан" из списка террористов, пишут российские СМИ, передает УНН.
Как пишут росСМИ, группа депутатов и сенаторов внесла в госдуму рф поправки, которые позволяют приостанавливать запрет на деятельность в россии организаций, признанных террористическими. Соответствующий законопроект опубликован в базе нижней палаты парламента.
В пояснительной записке говорится о том, что механизм судебного запрета деятельности террористических организаций и занесения их в соответствующий реестр предусмотрен федеральным законом "О противодействии терроризму".
При этом депутаты и сенаторы предполагают, что "со временем может возникнуть ситуация", при которой организация, объявленная в России террористической, прекратила деятельность, "направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение названных преступлений". Но, как отмечают авторы инициативы, в российском законодательстве не предусмотрен механизм, допускающий "приостановление запрета деятельности такой организации".
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Авторы поправок предлагают прекращать запрет на деятельность террористической организации по решению суда на основании заявления генпрокурора или его заместителя "при наличии соответствующей информации". После вступления в силу решения суда организацию будут исключать из перечня террористических.
Отмечается, что законопроект позволит исключить из реестра террористических организаций движение "Талибан".
Дополнение
Российские власти неоднократно за последние годы говорили о планах исключить "Талибан" из списка террористических организаций. В частности, в октябре 2021 года, уже после ухода США из Афганистана и захвата власти в стране талибами, владимир путин заявил, что россия приближается к принятию решения об исключении "Талибана" из списка террористических организаций, но сделать это в первую очередь должен Совет безопасности ООН.
Делегации талибов не раз приезжали в москву.
25 ноября секретарь совбеза россии сергей шойгу во время встречи с заместителем премьер-министра Афганистана Абдулом Гани Барадаром Ахундом вновь заявил о планах исключить "Талибан" из списка террористических организаций.
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