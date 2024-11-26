США серьезно воспринимают угрозы рф по "нейтрализации" противоракетной базы в Польше
Киев • УНН
США внимательно относятся к угрозам Кремля о "нейтрализации" противоракетной базы в польском Редзиково. База является частью системы НАТО Aegis Ashore и предназначена для защиты от баллистических ракет.
Американская сторона серьезно воспринимает упреки кремля относительно "нейтрализации" новой противоракетной базы, расположенной в польском городе Редзиково. Об этом сообщает Голос Америки, передает УНН.
Детали
Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что даже если эти угрозы выглядят безответственными, США воспринимают их серьезно и продолжат обеспечивать безопасность своих войск в Европе, в частности в рамках обязательств перед НАТО.
Польша, в свою очередь, отрицает заявления террористической страны о том, что база представляет угрозу для москвы. Варшава подчеркнула, что установка не имеет ядерного вооружения и предназначена для обороны, а не для агрессии.
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База в Редзиково является частью оборонной системы НАТО Aegis Ashore и имеет целью защиту от баллистических ракет. Она оснащена современными радарами и пусковыми установками, что позволяет перехватывать ракеты средней дальности.
рф пригрозила Польше из-за новой базы НАТО, в Варшаве отреагировали21 нояб. 2024, 14:54 • 18277 просмотров