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США серьезно воспринимают угрозы рф по "нейтрализации" противоракетной базы в Польше

США серьезно воспринимают угрозы рф по "нейтрализации" противоракетной базы в Польше

Киев  •  УНН

 • 349 просмотра

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США внимательно относятся к угрозам Кремля о "нейтрализации" противоракетной базы в польском Редзиково. База является частью системы НАТО Aegis Ashore и предназначена для защиты от баллистических ракет.

Американская сторона серьезно воспринимает упреки кремля относительно "нейтрализации" новой противоракетной базы, расположенной в польском городе Редзиково. Об этом сообщает Голос Америки, передает УНН.

Детали

Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что даже если эти угрозы выглядят безответственными, США воспринимают их серьезно и продолжат обеспечивать безопасность своих войск в Европе, в частности в рамках обязательств перед НАТО.

Польша, в свою очередь, отрицает заявления террористической страны о том, что база представляет угрозу для москвы. Варшава подчеркнула, что установка не имеет ядерного вооружения и предназначена для обороны, а не для агрессии.

Добавим

База в Редзиково является частью оборонной системы НАТО Aegis Ashore и имеет целью защиту от баллистических ракет. Она оснащена современными радарами и пусковыми установками, что позволяет перехватывать ракеты средней дальности.

рф пригрозила Польше из-за новой базы НАТО, в Варшаве отреагировали21 нояб. 2024, 14:54 • 18277 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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