Американская сторона серьезно воспринимает упреки кремля относительно "нейтрализации" новой противоракетной базы, расположенной в польском городе Редзиково. Об этом сообщает Голос Америки, передает УНН.

Детали

Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что даже если эти угрозы выглядят безответственными, США воспринимают их серьезно и продолжат обеспечивать безопасность своих войск в Европе, в частности в рамках обязательств перед НАТО.

Польша, в свою очередь, отрицает заявления террористической страны о том, что база представляет угрозу для москвы. Варшава подчеркнула, что установка не имеет ядерного вооружения и предназначена для обороны, а не для агрессии.

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База в Редзиково является частью оборонной системы НАТО Aegis Ashore и имеет целью защиту от баллистических ракет. Она оснащена современными радарами и пусковыми установками, что позволяет перехватывать ракеты средней дальности.

рф пригрозила Польше из-за новой базы НАТО, в Варшаве отреагировали