россия 14 декабря впервые с августа применила ракету "Кинжал" для удара по Украине - британская разведка

14 декабря россияне впервые с августа применили баллистическую ракету воздушного запуска Х-47М2 "Кинжал" для удара по военному аэродрому в центральной Украине, сообщает Минобороны Британии в своем новом отчете на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

"14 декабря 2023 года ВВС россии, вероятно, впервые с августа 2023 года применили баллистическую ракету воздушного запуска AS-24 KILLJOY (Х-47М2 "Кинжал"). россия запустила по меньшей мере одну ракету в центральную Украину, вероятно, по военному аэродрому", - говорится в отчете Минобороны.

Отмечается, ракета "Кинжал" была предназначена играть важную роль в будущей военной доктрине россии. В войне в Украине россия зарезервировала оружие для, по ее мнению, "высокоценных, хорошо защищенных целей".

Также в британской разведке указывают, что ракета имела неоднозначный боевой дебют. Многие из запусков, вероятно, не попали в цель, но Украине также удалось перехватить атаки этой якобы "непобедимой" системы.

Напомним,

В Киеве во время одной из воздушных тревог 14 декабря была сбита одна аэробаллистическая ракета Х-47М "Кинжал".