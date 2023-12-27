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Российского агента приговорили к 15 годам тюрьмы: готовил авиаудары по ВСУ и Нацгвардии в Киеве

Киев  •  УНН

27 декабрь 2023, 11:52  •  16018 просмотра

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Российский агент был приговорен к 15 годам заключения.

Российский агент, который готовил в Киеве воздушные удары по ВСУ и Нацгвардии, получил 15 лет заключения, сообщили в среду в СБУ, пишет УНН.

Детали

Участник агентурной группы фсб, которая была обезврежена в сентябре 2022 года, получил реальный срок заключения на основании доказательств, собранных Службой безопасности.

Тогда киберспециалисты СБУ провели в Киеве успешную спецоперацию по задержанию российского агента и его сообщника, которые готовили серию воздушных ударов по столице.

Среди приоритетных целей врага, по данным СБУ, были возможные места дислокации подразделений ВСУ и Национальной гвардии на территории города, а также техническое состояние энергообъектов, в частности тепловых электростанций, по которым агрессор планировал скорректировать ракетные или дроновые атаки.

Сотрудники СБУ вовремя разоблачили российского агента, благодаря чему предотвратили серию атак на военную и критическую инфраструктуру Киева. Суд назначил ему срок заключения на 15 лет с конфискацией имущества.

Как установило расследование, осужденным является 46-летний киевлянин, которого завербовал кадровый сотрудник фсб в августе 2022 года. Его сообщник, 39-летний житель столицы, известный под псевдонимом "Нарик", осуществлял фото- и видеосъемку украинских объектов и передавал полученные файлы российскому агенту.

За свое предательское сотрудничество с оккупантами получал денежное вознаграждение. Суд признал его виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и осудил по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

15 лет тюрьмы получил предатель, который захватывал здание СБУ в Мариуполе25 декабрь 2023, 11:38 • 19430 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Російського агента засудили до 15 років тюрми: готував авіаудари по ЗСУ та Нацгвардії у Києві
Russian agent is sentenced to 15 years in prison: he was preparing air strikes on the Armed Forces and the National Guard in Kyiv
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Российского агента приговорили к 15 годам тюрьмы: готовил авиаудары по ВСУ и Нацгвардии в Киеве

Российский агент был приговорен к 15 годам заключения.

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