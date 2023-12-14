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Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 07:25  •  95361 просмотра

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Александр Шепелев, бывший народный депутат и обвиняемый агент российской разведки, причастен к созданию теневого бизнеса в ДНР и ЛНР, где он финансировал террористические группировки и помогал в подготовке к захвату Крыма.

Экс-депутат, обвиняемый в серии заказных убийств, государственной измене, финансовых и других преступлениях, агент российских спецслужб Александр Шепелев зарабатывал на террористических квази республиках днр и лнр, формируя там теневой бизнес. В то же время частью заработанного для собственного пиара он финансировал террористические вооруженные формирования. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

 Частично для пиара (на территории л/днр - ред.) он может действительно поддерживал вооруженные формировании и тому подобное. Это также преступная деятельность, но в основном как правило такие люди, и в частности Шепелев, я конкретно вижу по нему, зная оперативную информацию, что он очень корыстолюбивый, и, понятно, что основная толика этих денег - это собирание на этих территориях под себя, формирование теневых бизнесов. Ну и понятно что выделение какой-то доли от этого его теневого бизнеса для этих вооруженных формирований, а это поддержка террористической деятельности российских и пророссийских сил

- сказал Маломуж.

Ранее мы рассказывали, о том Шепелев оказался агентом российских фсб и гру, об этом он собственноручно написал в объяснениях директору фсб рф.  

Маломуж рассказал, что российские спецслужбы, в первую очередь изучают всех политиков, депутатов, военных, влиятельных общественных деятелей и бизнесменов, которые могут быть действительно полезными на том или ином направлении деятельности.

"Нардепы - особая категория, потому что во-первых они имеют допуск к государственной, военной тайне и отдельным служебным вопросам по линии, так сказать, деятельности комитета, или по линии выполнения депутатских обязанностей. Еще один момент - то что он имеет соответствующие контакты, неофициальные, с политиками, например, военными, с представителями спецслужб, в ходе которых может действительно выяснять закрытую информацию, информацию для служебного пользования, тайную или совершенно секретную. Поэтому такая фигура она всегда привлекательна для вербовки", - отметил бывший глава Службы внешней разведки Украины.

По его словам, спецслужбы выявляют "претендентов" как только они появляются на политическом горизонте еще молодыми активистами, которые работают в бизнесе, или в госструктурах, или баллотируются как общественные деятели в парламент. С этого момента их начинают изучать, собирают все досье. Затем их склоняют к сотрудничеству, как правило не напрямую, а заинтересовывая, например, бизнес-проектами, или международными проектами, которые дают возможность получать какие-то дополнительные средства, как правило неофициально.

Такое сотрудничество с представителями иностранного государства может квалифицироваться по украинскому законодательству минимум как уклонение от уплаты налогов, максимум - как преступная деятельность. Обычно российские спецслужбы интересуют настроения в парламенте, позиция Офиса Президента и самого главы государства, отдельных чиновников по конкретной ситуации или по конкретному проекту.

Маломуж напомнил, что народные депутаты имеют доступ к большому количеству информации и могут контактировать с уполномоченным лицом, с секретными носителями и непосредственно, например, разработчиками той или иной военной техники, вооружения, в том числе ракетных систем. Кроме того, завербованный российскими спецслужбами депутат может помогать им в подборе таких же сторонников в политическом секторе, симпатиков россии.

Маломуж отметил, что президент россии владимир путин планировал захватить Украину и заменить власть на российских сторонников - завербованных агентов фсб и игру, как экс-депутат Шепелев или тех, кто находится под влиянием спецслужб.

 Так не получилось, провалилось. И теперь он (Шепелев, - ред) уже контентно используется спецслужбами по конкретным направлениям. Ну, например, или на оккупированных территориях, или например где-то используя свои связи пытается на кого-то влиять неофициально, здесь на территории Украины. Или за пределами Украины, формируя соответствующий блок против нашего государства, предвидя какие-то будущие изменения

- отметил он.

Кроме того, по словам Маломужа, агент фсб и гру Шепелев мог помогать вражеским спецслужбам в подготовке к захвату украинского Крыма.  В то время российской разведке и контрразведке было важно понимать будет ли мощное сопротивление попытке захвата Крыма, или все же все сдадутся, когда придут россияне.

Мы рассказывали, что Шепелев активно оправдывал российскую агрессию и аннексию Крыма, которую он высказывал во время общения с представителями фсб и активно сотрудничал с террористической днр.

"Поэтому - такие депутаты, (как Шепелев - ред.) для склонения активистов местных к пророссийским действиям и поддержке аннексии понятно что он активно использовался, потому что это один из форматов использования статуса депутата, он имеет для этого все необходимые организационные, политические и другие возможности. Поэтому этот формат активно тогда использовался и сейчас", - отметил Маломуж.

Он также помогал в поиске людей, готовых к таким действиям - симпатиков россии, тех, кто готов к действиям за деньги или же втягивал в какую-то сомнительную операцию, чтобы склонить к дальнейшему сотрудничеству с Россией.

Напомним

Судьи Верховного суда Вячеслав Маринич, Владимир Король и Алла Макаровец рассмотрели кассационную жалобу защиты на приговор по делу обвиняемого в заказных убийствах, государственной измене и других преступлениях экс-депутата Александра Шепелева, изменили ему приговор и пытались отпустить на свободу по делу подкупа и побега из СИЗО. Прокурор обжаловала действия судей Верховного суда в ВСП.  

По автоматическому распределению, жалобу по делу Шепелева будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф Елена Ковбий

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
Російський шпигун Шепелев формував тіньовий бізнес в л/днр, фінансував терористів та допомагав у підготовці до захоплення Криму – Маломуж
Malomuzh: Russian spy Shepelev formed shadow business in the LPR, financed terrorists and helped in preparations for the seizure of Crimea
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