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Российский обстрел в Херсонской области привел к гибели человека, повреждена школа

Киев  •  УНН

02 декабрь 2023, 06:22  •  22757 просмотра

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Один человек погиб и еще один получил ранения в Херсонской области в результате обстрелов со стороны противника, в результате которых повреждены жилые кварталы, в том числе учебное заведение.

За прошедшие сутки враг активно обстреливал Херсонскую область. В результате вражеских атака один человек погиб, об этом сообщает Херсонская ОВА, передает УНН.

"За прошедшие сутки противник совершил 82 обстрела, выпустив 338 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, танков, авиации и БПЛА", - говорится в сообщении.

По городу Херсон враг выпустил 38 снарядов.

"российские военные попали  в жилые кварталы населенных пунктов области; учебное заведение в Херсоне. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 получил ранения", - сообщили в Херсонской ОГА.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Російський обстріл у Херсонській області призвів до загибелі людини, пошкоджено школу
Russian shelling in Kherson region results in death of a person and damage to a school
Новости по теме

Российский обстрел в Херсонской области привел к гибели человека, повреждена школа

Один человек погиб и еще один получил ранения в Херсонской области в результате обстрелов со стороны противника, в результате которых повреждены жилые кварталы, в том числе учебное заведение.

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2 декабря: Всемирный день борьбы с загрязнением окружающей среды, День беспородных собак

Сегодня, второго декабря, во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы с загрязнением окружающей среды. Их основное внимание уделяется загрязнению окружающей среды пластиком.

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МККК приостановил членство беларуси в организации, из-за содействия их руководителя в депортации украинских детей