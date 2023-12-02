Российский обстрел в Херсонской области привел к гибели человека, повреждена школа

За прошедшие сутки враг активно обстреливал Херсонскую область. В результате вражеских атака один человек погиб, об этом сообщает Херсонская ОВА, передает УНН.

"За прошедшие сутки противник совершил 82 обстрела, выпустив 338 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, танков, авиации и БПЛА", - говорится в сообщении.

По городу Херсон враг выпустил 38 снарядов.

"российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; учебное заведение в Херсоне. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 получил ранения", - сообщили в Херсонской ОГА.