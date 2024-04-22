Враг обстрелял в Херсоне автобусную остановку: есть раненая

Армия рф сегодня, 22 апреля, обстреляла автобусную остановку в Днепровском районе Херсона, в результате чего ранения получила 44-летняя женщина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.

российские войска обстреляли автобусную остановку в Днепровском районе Херсона. В результате вражеского обстрела пострадала 44-летняя женщина - говорится в сообщении ОВА.

Как сообщается, женщина получила контузию, ранение ноги, взрывную и черепно-мозговую травмы.

Пострадавшую доставили в больницу. Ей оказывается медицинская помощь.

Дополнение

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