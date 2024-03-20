российский город энгельс атаковали беспилотники: нет пострадавших или повреждений

В рф БпЛА атаковали город энгельс саратовской области, где расположена авиабаза вкс рф "энгельс-2". Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Сегодня утром российский город энгельс саратовской области атаковали беспилотные летательные аппараты.

По информации, местное население услышало по крайней мере четыре взрыва.

Однако, по данным властей, нет сообщений о пострадавших или повреждениях инфраструктуры.

Добавим

В энгельсе находится авиабаза вкс рф "энгельс-2".

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