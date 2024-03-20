российский город энгельс атаковали беспилотники: нет пострадавших или повреждений

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
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Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

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Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
  •  108132 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

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Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
  •  114914 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
  •  120367 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  195827 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142015 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134211 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132481 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191939 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  191079 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

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18 марта 2024, 18:47  •  195827 просмотра
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18 марта 2024, 13:13  •  176370 просмотра
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15 марта 2024, 12:36  •  319609 просмотра
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

15 марта 2024, 08:49  •  334699 просмотра
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  403049 просмотра

российский город энгельс атаковали беспилотники: нет пострадавших или повреждений

Беспилотники атаковали российский город энгельс в саратовской области, где расположена авиабаза "энгельс-2".

Война •   •  12536 просмотра
российский город энгельс атаковали беспилотники: нет пострадавших или повреждений

7-й год подряд Финляндия остается самой счастливой страной мира: Отчет о счастье 2024

Финляндия уже 7-й год подряд признана самой счастливой страной мира по версии Всемирного отчета о счастье 2024, подготовленного Организацией Объединенных Наций. Украина в этом отчете заняла 105 место.

Общество •   •  12885 просмотра
7-й год подряд Финляндия остается самой счастливой страной мира: Отчет о счастье 2024

Международный день счастья, Всемирный день лягушек, День астрологии. Что еще можно отметить 20 марта

Сегодня, 20 марта, все позитивно настроенные люди могут присоединиться к празднованию Международного дня счастья. Необходимость празднования такого рода события была поддержана в 2012 году резолюцией Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

УНН Lite •   •  12777 просмотра
Международный день счастья, Всемирный день лягушек, День астрологии. Что еще можно отметить 20 марта

Великобритания отправила более 2 000 тонн продовольственной помощи в Газу

Соединенное Королевство отправило в Газу более 2 000 тонн продовольственной помощи, что является крупнейшей поставкой гуманитарной помощи в его истории, предназначенной для оказания жизненно необходимой помощи более чем 275 000 человек, страдающих от гуманитарного кризиса в регионе.

Общество •   •  17631 просмотра
Великобритания отправила более 2 000 тонн продовольственной помощи в Газу

Украинские депутаты принимают участие в Одиннадцатой пленарной сессии ПА ЕВРОНЕСТ

Украинские парламентарии приняли участие в Одиннадцатой пленарной сессии Парламентской ассамблеи ЕС - Восточные соседи (ПАСЕ) в Брюсселе, где обсудили различные темы, связанные с агрессией рф против Украины и Восточным партнерством.

политика •   •  14636 просмотра
Украинские депутаты принимают участие в Одиннадцатой пленарной сессии ПА ЕВРОНЕСТ

рф распространяет фейк о СБУ и Зеленском, разжигающих в Украине религиозную войну

российская пропаганда распространяет фейковые обвинения в религиозной войне в Украине в адрес президента Зеленского и Службы безопасности, чтобы подорвать доверие общественности и оправдать действия рф.

Общество •   •  21668 просмотра
рф распространяет фейк о СБУ и Зеленском, разжигающих в Украине религиозную войну

Мужчина подорвался на мине во время выпаса скота в Херсонской области

В Херсонской области местный житель погиб, подорвавшись на мине во время выпаса скота.

Война •   •  19166 просмотра
Мужчина подорвался на мине во время выпаса скота в Херсонской области

Более 70% городов в мире не соответствуют стандартам ВОЗ по загрязнению воздуха

Более 70% городов в 134 странах не соответствуют стандартам ВОЗ по загрязнению воздуха PM2. 5, причем Бангладеш, Пакистан и Индия являются одними из самых загрязненных, а Французская Полинезия, Маврикий и Исландия имеют самый чистый воздух.

Здоровье •   •  15478 просмотра
Более 70% городов в мире не соответствуют стандартам ВОЗ по загрязнению воздуха

Украинские военные предотвратили попытку россиян похитить танк Leopard 2

ВСУ применили беспилотники, чтобы нанести удар по российским тягачам, которые пытались похитить танк Leopard 2 под Тернами.

Война •   •  62199 просмотра
Украинские военные предотвратили попытку россиян похитить танк Leopard 2

SpaceX начинает продажу спутниковых лазеров для быстрой космической связи

SpaceX начала продавать спутниковые лазеры для быстрой космической связи другим спутниковым компаниям, что позволяет им передавать данные между спутниками со скоростью света и обеспечивать эффективное глобальное интернет-покрытие с меньшим количеством наземных станций.

Новости Мира •   •  41670 просмотра
SpaceX начинает продажу спутниковых лазеров для быстрой космической связи