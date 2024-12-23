Российский дрон утром атаковал Херсон: пострадал местный житель
Киев • УНН
Российские войска атаковали дроном Херсон, ранив 57-летнего мужчину. За сутки оккупанты обстреляли 28 населенных пунктов области, повредив дома и инфраструктуру, погибли 3 человека.
Утром российские войска совершили атаку на Херсон с помощью беспилотника, 57-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован, сообщили в Херсонской ОВА в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Около 09:00 россияне атаковали с БПЛА Херсон. В результате сброса взрывчатки с дрона 57-летний мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения ноги", - говорится в сообщении.
Мужчину, как указано, доставили в больницу для оказания медпомощи.
Дополнение
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались 28 населенных пунктов, в том числе город Херсон. российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 8 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, магазин и частные автомобили. Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 1 - получил ранения, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.