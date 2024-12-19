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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российский дрон ударил возле магазина в Херсонской области: пострадали женщины, одна - в коме

Российский дрон ударил возле магазина в Херсонской области: пострадали женщины, одна - в коме

Киев  •  УНН

 • 2421 просмотра

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В Херсонской области в результате атаки дрона поврежден магазин и три транспортных средства. Две местные жительницы получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

В Херсонской области утром российские войска атаковали дроном Нововоронцовку, поврежден магазин, две местные жительницы получили ранения и были госпитализированы, сообщили в Херсонской ОВА в четверг в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Утром россияне атаковали дроном Нововоронцовку. В результате удара повреждено здание местного магазина и три транспортных средства. Предварительно, пострадали два человека, которые находились на улице", - сообщили в ОВА.

58-летняя женщина, как указано, получила взрывную травму, контузию и осколочное ранение голени. Ее состояние оценивается как средней тяжести. У 44-летней местной жительницы тяжелые ранения - взрывная и открытая черепно-мозговая травмы, ушиб головного мозга, множественные осколочные ранения головы, церебральная кома. Обоих доставили в больницу.

Дополнение

За минувшие сутки в Херсонской области из-за вражеских атак 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

За прошедшие сутки, по его словам, под вражеским огнем и авиаударами оказались 38 населенных пунктов, в том числе город Херсон. Также враг направил ракетный удар баллистикой по Бериславскому району. российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 11 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственную постройку и частные автомобили.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonХерсон