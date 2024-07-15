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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российские войска отправляют на линию огня раненых солдат - The Telegraph

Российские войска отправляют на линию огня раненых солдат - The Telegraph

Киев  •  УНН

15 июля 2024, 14:06  •  6556 просмотра

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Российская армия отправляет раненых солдат, в том числе на костылях и освобожденных пленных, на передовую в "мясных волнах" атак во время медленного летнего наступления, демонстрируя пренебрежение к жизни пехотинцев.

Российская армия использует раненых солдат на линии фронта в ходе медленного и изнурительного летнего наступления. Соответствующие штурмовые отряды часто состоят из освобожденных заключенных и искалеченных пехотинцев. Об этом пишет британское издание The Daily Telegraph, передает УНН.

Россия отправляет раненых солдат обратно на линию фронта в ходе нападений "мясной волны". Тактика показывает явное пренебрежение к пехотинцам, поскольку командиры бросают тысячи людей на передовую в медленном и изнурительном летнем наступлении, пишет Telegraph.

Мясные штурмовые отряды часто состоят из пехотинцев, освобожденных заключенных и искалеченных.

 – говорится в материале.

Некоторые бойцы вс рф были взяты в плен, когда они возвращались на поле боя на костылях. Кроме того, согласно информации The Daily Telegraph, военнослужащие записали видео с просьбой к своему начальству оказать им должное лечение, когда они получают приказ вернуться в бой.

Зачем отправлять в бой раненых и измученных людей? Это то же самое, что отправлять людей на смерть

- заявили двое солдат 1009-го полка в видео, опубликованном в социальных сетях.

В еще одном видеоролике показана группа раненых, некоторые из которых ходили на костылях, отчаянно заявили, что это их последняя возможность отстаивать свою позицию.

 "Услышьте нас, пожалуйста, услышьте нас, услышьте нас. Это наш последний шанс. У нас больше нет вариантов", - заявили они на камеру.

Украинский солдат с позывным "Хантером" рассказал, что российских солдат "просто оставляют на позициях умирать".

Это распространенная ситуация, когда в плен попадают раненые российские военные. По их словам, они были брошены собственными товарищами без еды и воды умирать

- сказал он.

Дополнение

Несмотря на громкие перестановки в руководстве российского министерства обороны, применение самоубийственных атак с помощью человеческой волны, похоже, не уменьшилось.

Многие украинские солдаты, беседовавшие с The Telegraph, рассказали, что не решаются спасать россиян из-за их непоколебимой решимости продолжать сражаться даже после попадания в плен.

некоторые раненые солдаты хотят быстро сдаться, но он видел, как другие "стреляют до последнего", даже пытаются взорвать гранаты, когда им оказывают медицинскую помощь.

- сообщает газета.

Лубинец предлагал рф изменить принцип обменов: кто дольше в плену - тот раньше выходит9 июля 2024, 13:31 • 22291 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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