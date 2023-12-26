Российские военные продолжают обстреливать Херсон: известно о трех раненых, один - в тяжелом состоянии

Херсон до сих пор под вражеской атакой. Как сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, пока известно о трех раненых, один из них в тяжелом состоянии, передает УНН.

"Российские войска продолжают обстреливать Херсон! Сегодня армия рф несколько раз атаковала город из разных видов оружия. На этот час известно о трех раненых, один из них в тяжелом состоянии", - сообщил глава МВА.

По словам Мрочко, еще один человек сегодня обратился за медицинской помощью. Травмы он получил накануне около 23.00.

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