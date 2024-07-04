российские села подвергаются военным атакам, сообщается о ранениях и разрушениях
Киев • УНН
Три села в российском грайворонском районе подверглись военным атакам, в результате которых была ранена семья из трех человек, а также повреждены здания и инфраструктура.
В российском грайворонском городском округе три села страдают от военных атак. Об этом сообщает губернатор белгородской области, передает УНН.
Детали
В российском селе новостройка-вторая в результате сброса боеприпаса с беспилотника на территорию частного домовладения пострадала семья из трех человек - супруги и их 16-летний сын. Они получили контузии и осколочные ранения рук и ног и самостоятельно обратились в грайворонскую центральную районную больницу. После оказания первой помощи их доставят в городскую больницу №2 в белгороде и детскую областную клиническую больницу.
В селе мокрая орловка в результате обстрела посечены крыши и заборы в двух частных домовладениях. В селе дроновка последствия обстрела достигли линий электроснабжения, что привело к временному отключению света для жителей.
Информация о последствиях продолжает уточняться.
В трех населенных пунктах белгородской области найдены авиабомбы, сброшенные российскими ВКС26 июня 2024, 15:24 • 26203 просмотра