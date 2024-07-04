российские села подвергаются военным атакам, сообщается о ранениях и разрушениях

В российском грайворонском городском округе три села страдают от военных атак. Об этом сообщает губернатор белгородской области, передает УНН.

Детали

В российском селе новостройка-вторая в результате сброса боеприпаса с беспилотника на территорию частного домовладения пострадала семья из трех человек - супруги и их 16-летний сын. Они получили контузии и осколочные ранения рук и ног и самостоятельно обратились в грайворонскую центральную районную больницу. После оказания первой помощи их доставят в городскую больницу №2 в белгороде и детскую областную клиническую больницу.

В селе мокрая орловка в результате обстрела посечены крыши и заборы в двух частных домовладениях. В селе дроновка последствия обстрела достигли линий электроснабжения, что привело к временному отключению света для жителей.

Информация о последствиях продолжает уточняться.

В трех населенных пунктах белгородской области найдены авиабомбы, сброшенные российскими ВКС